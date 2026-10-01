Catar e Arábia Saudita: uma história repleta de números e disputas acirradas

Sempre que se renova o encontro entre Arábia Saudita e Catar, o confronto não começa com o apito do árbitro, mas sim a partir de uma longa história repleta de memórias, disputas e resultados que fizeram dos jogos entre as duas seleções um dos duelos mais marcantes do futebol do Golfo. E agora, as duas seleções voltam a se encontrar em um novo confronto, nas semifinais da Copa do Golfo 27, em meio a contas que não permitem nenhuma margem para erros.

O aguardado confronto carrega o número 41 na história dos encontros entre as duas seleções em todas as competições, depois que se enfrentaram em 40 partidas anteriores, nas quais a vantagem foi da seleção saudita, que conquistou 18 vitórias contra 7 do Catar, enquanto 15 confrontos terminaram empatados. A Arábia Saudita também marcou 53 gols nas redes do Catar, contra 29 gols dos cataris.

40 confrontos: a vantagem histórica pende para a Arábia Saudita

O primeiro confronto entre as duas seleções remonta a 1970, durante a Copa do Golfo, e terminou com empate em 1 a 1, dando início depois a uma longa série de partidas que registraram superioridade saudita no número de vitórias, além de muitos confrontos que terminaram com resultados apertados e confirmaram a dificuldade de prever o que pode acontecer quando os dois lados se encontram.

Talvez a maior vitória na história dos confrontos tenha vindo em favor da Arábia Saudita, quando goleou o rival catari pelo placar de 7 a 0 na Copa do Golfo de 1979, resultado que ainda representa a maior vitória de qualquer uma das seleções sobre a outra no histórico de encontros. A Arábia Saudita também conquistou outras vitórias expressivas, entre elas o 4 a 0 na Copa do Golfo de 1972 e o 3 a 1 na Copa do Golfo de 1974.

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Em contrapartida, a seleção catari conseguiu obter vitórias importantes sobre a Arábia Saudita nos últimos anos, com destaque para o triunfo por 2 a 0 na Copa da Ásia de 2019, antes de a Arábia Saudita responder, em dezembro do mesmo ano, com a vitória por 1 a 0 sobre o Catar na semifinal da Copa do Golfo, decidindo um dos confrontos mais importantes entre as duas seleções nos últimos anos.

E na Copa do Golfo, especificamente, as duas seleções continuaram a se enfrentar de forma recorrente ao longo das edições do torneio, até que seus confrontos se tornaram parte essencial da história da competição.

A edição de 2014 presenciou um confronto emocionante na fase de grupos, que terminou empatado em 1 a 1, antes de Catar e Arábia Saudita voltarem a se encontrar na final, em que o Catar garantiu o título após vencer por 2 a 1.

Nova disputa: e a história não garante a classificação

A emoção não se limitou à Copa do Golfo, já que os reuniu também em confrontos na Copa da Ásia, com destaque para a partida da fase de grupos na edição de 2019, que terminou com vitória do Catar por 2 a 0, enquanto, anteriormente, as duas seleções já haviam empatado sem gols na edição de 2000, confirmando que os torneios continentais, por sua vez, também mostram que o confronto entre elas não conhece muitos espaços seguros.

E se os números históricos pendem claramente para a Arábia Saudita, os jogos dos últimos anos apresentam um quadro mais equilibrado, depois que o Catar passou a ter mais capacidade de competir com a Arábia Saudita e de obter resultados relevantes diante dela. Por isso, a diferença de vitórias no histórico não será suficiente, por si só, para definir quem será a seleção classificada à final.

A importância do confronto atual aumenta porque ele chega em uma fase que não admite reparação: o vencedor garantirá sua vaga na final da Copa do Golfo 27, enquanto o perdedor deixará o torneio antes da última partida.

Por isso, a disputa entre as duas seleções não será apenas pela superioridade técnica, mas também pelo aproveitamento dos pequenos detalhes que frequentemente decidem os jogos de mata-mata.

A seleção saudita possui uma arma adicional, representada por seu bom conhecimento do adversário e por sua superioridade histórica no número de vitórias, enquanto o Catar entra no confronto sabendo que já colocou a Arábia Saudita em situações difíceis e conquistou vitórias importantes sobre ela, o que confere à partida uma dimensão psicológica, ao lado da disputa tática dentro de campo.