O italiano Antonio Cassano, ex-estrela do Real Madrid, abriu fogo contra o português José Mourinho, treinador do clube merengue, criticando seu método de trabalho e sua maneira de gerenciar as partidas, além de soltar uma surpresa sobre a comparação entre os brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo.

Em uma longa entrevista ao jornal espanhol "AS", Cassano falou com sua franqueza habitual sobre sua passagem pelo Real Madrid, relembrando os tempos em que atuou ao lado de um grupo de grandes nomes do futebol. O italiano também dirigiu críticas duras a Mourinho, afirmando que sua filosofia ficou datada, antes de garantir que o clube merengue tem grandes chances de vencer a Roma, nesta quarta-feira à noite, pela Liga dos Campeões.





Cassano ataca Mourinho: ele não gosta de futebol

Cassano não hesitou em criticar Mourinho, pois considera que o Real Madrid, apesar de sua grandeza histórica e de sua enorme força, não deveria ter contratado o treinador português, afirmando que não entende a decisão do presidente Florentino Pérez de escolhê-lo para comandar a equipe.

O ex-jogador italiano disse que Mourinho não gosta de jogar futebol tanto quanto se preocupa em falar, acrescentando que o treinador português já não é tão bom como era antes e que sua filosofia de jogo ficou datada há cerca de dez anos.

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Cassano acrescentou que o que lhe importa não é o número de títulos que o treinador conquista, mas o desempenho que sua equipe apresenta dentro de campo, considerando que a trajetória de Mourinho não deixou um grande legado futebolístico, e sim ficou associada à polêmica e aos conflitos com os outros.

O italiano também comparou Mourinho a Gian Piero Gasperini, treinador da Roma, afirmando que o segundo propõe um futebol melhor, do seu ponto de vista, e chegou ao ponto de dizer que o Real Madrid poderia conseguir uma vitória por 10 a 0 se Gasperini estivesse no comando em vez de Mourinho.

O Barcelona de Flick é modelo para superar o Real Madrid

Apesar de acreditar que o Real Madrid tem a vantagem em termos de força do time, Cassano prevê um duelo difícil contra a Roma, apontando que o clube merengue tem 80% de chances de vencer.

Mas ele criticou a dependência do Real Madrid da capacidade de seus astros para decidir as partidas, explicando que o clube merengue não deveria recuar e esperar que Kylian Mbappé, Jude Bellingham ou Vinícius marquem os gols para salvá-lo.

Em contrapartida, Cassano elogiou o Barcelona sob o comando de Hansi Flick, considerando que o treinador alemão conseguiu construir um time com uma personalidade clara, que aposta no ataque e na participação de todos os jogadores para fazer a diferença, estilo do qual, em sua visão, o Real Madrid precisa aprender.

Cassano diminui Vinícius e escolhe Rodrygo

Em sua avaliação dos astros do Real Madrid, Cassano dirigiu críticas claras a Vinícius Júnior, afirmando que não o vê como um craque no nível em que alguns o retratam, apesar de sua capacidade de marcar gols e fazer a diferença em algumas partidas.

O ex-jogador italiano disse que não entende por que Vinícius recebe mais atenção do que seu companheiro Rodrygo, enfatizando que prefere o segundo e que o considera dono de um potencial maior quando está em sua melhor forma física.

Cassano acrescentou que Rodrygo merece ser titular em vez de Vinícius se estiver fisicamente pronto, afirmando que é um grande admirador dele e que aguarda seu retorno, em declarações que o colocam em confronto direto com um dos principais nomes do clube merengue.

Messi é o melhor da história: Ronaldo Fenômeno supera Cristiano

As declarações impactantes de Cassano não se limitaram ao Real Madrid. Ele falou sobre os melhores jogadores que viu ao longo de sua carreira, afirmando que o argentino Lionel Messi está acima de todos e que não vê outro jogador capaz de alcançar seu nível.

Cassano elogiou Messi, considerando-o um fenômeno excepcional na história do futebol, e também teceu elogios a Lamine Yamal, Raphinha e Rodrygo, mas destacou que o craque argentino permanece em um patamar isolado e que não espera o surgimento de um jogador parecido com ele no futuro.

Ele também relembrou suas lembranças com o brasileiro Ronaldo Nazário, conhecido pelo apelido de "Fenômeno", descrevendo-o como um dos maiores atacantes que já viu e apontando que as lesões o impediram de alcançar níveis ainda mais altos durante sua carreira.

Cassano foi além ao afirmar que Ronaldo Fenômeno supera o português Cristiano Ronaldo, considerando que o segundo não chega nem à metade do nível apresentado pelo atacante brasileiro em suas melhores fases.

"Eu deveria ter ido para a cadeia": Cassano admite ter desperdiçado seu talento

Em um dos momentos mais sinceros da entrevista, Cassano admitiu que desperdiçou uma oportunidade de ouro durante sua passagem pelo Real Madrid, por causa de seu comportamento indisciplinado e da falta de atenção suficiente aos treinos e à manutenção de sua forma física.

O ex-jogador disse, rindo, que deveria ter ido para a cadeia por conta de seus atos em Madri, explicando que preferia comer e sair em vez de se dedicar aos treinamentos, e que também sofreu com um aumento de peso de cerca de 10 quilos.

Cassano acrescentou que tinha um grande talento, mas lhe faltou a vontade necessária para desenvolvê-lo, admitindo que não estava disposto a se sacrificar nem a fazer o esforço exigido para atingir seu melhor nível.

O astro italiano também relembrou os tempos ao lado de um grupo dos maiores nomes do Real Madrid, com destaque para Zinedine Zidane, Ronaldo Fenômeno e Guti, afirmando que teve a sorte de jogar ao lado deles, mas que não era maduro o suficiente para aproveitar essa oportunidade da melhor forma.

Cassano se desculpa com Capello e revela seu clube favorito

Cassano falou também sobre sua relação com seu ex-treinador Fabio Capello, que o comandou na Roma e no Real Madrid, admitindo que não o tratou da maneira adequada naquele período, apesar da grande consideração que tem por ele atualmente.

Ele explicou que Capello preferia jogadores dedicados aos treinamentos e cuidadosos com a própria saúde, enquanto ele seguia na direção oposta, apontando que o treinador italiano continua sendo o mais importante de sua carreira no futebol e que a relação entre os dois está boa hoje.

Sobre o clube mais próximo de seu coração, Cassano escolheu a Sampdoria, explicando que sua passagem pelo clube o ajudou a reanimar sua carreira e que também foi lá que conheceu sua esposa, com quem teve dois filhos, antes de se estabelecer em Gênova.

Apesar de admitir que poderia ter conquistado mais, Cassano garantiu que não vive prisioneiro do arrependimento, apontando que jogou pela Roma, pela seleção italiana e pelo Real Madrid, que descreveu como o maior clube da história do futebol, considerando que o que conquistou continua sendo suficiente para ele, apesar das oportunidades que desperdiçou por causa de seu comportamento.



