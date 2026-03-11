Cassano: “Modric é um espetáculo em câmera lenta, o futebol italiano é uma porcaria”

Durante a última edição do Viva el futbol, Antonio Cassano falou sobre o clássico de domingo à noite. Estas foram suas palavras:





“O meio-campo do Milan atropelou o meio-campo do Inter. Modric, Rabiot e Fofana fizeram uma partida incrível. Modric controlou o ritmo como quis. Hoje, o New York Times disse, não eu, que foi um espetáculo em câmera lenta. O Milan mereceu a vitória. Fez o primeiro tempo em que tentou chegar lá, sem criar nada de especial, o gol foi uma bela jogada. O Milan mereceu.





Mas o New York Times disse que foi um espetáculo em câmera lenta, Modric ainda faz a diferença aos 40 anos, espero que ele possa jogar até os 60, adoro Modric, jogador fabuloso, mas o campeonato italiano é um espetáculo indigno, uma partida nojenta. Mas do Milan eu espero isso, do Inter não.