Caso Negreira: o Real Madrid denuncia o Barcelona à UEFA; o que acontece agora

Chegam novidades sobre o caso Negreira. A UEFA anunciou que recebeu do Real Madrid muitos documentos para aprofundar o caso que havia abalado o futebol espanhol. O Real Madrid já tinha esses documentos prontos havia meses, e agora eles serão analisados pelos inspetores. Enquanto isso, o clube também divulgou uma nota oficial, na qual espera que, com a presença de todas essas provas, o caso seja encerrado definitivamente o mais rápido possível.





O COMUNICADO - Isso foi confirmado por uma nota oficial: "A UEFA confirma ter recebido do Real Madrid CF uma quantidade considerável de documentos relativos à investigação em curso sobre o FC Barcelona a respeito do caso que envolve José María Enríquez Negreira, ex-vice-presidente do Comitê Técnico dos Árbitros da Federação Espanhola de Futebol (o chamado "caso Negreira"). Os Inspetores de Ética e Disciplina da UEFA também receberam essa documentação, que avaliarão no âmbito da análise do caso atualmente em andamento".





O ANÚNCIO DO REAL MADRID - Depois do comunicado da UEFA, também chegou a nota oficial do Real Madrid: "A UEFA confirmou ter recebido a denúncia apresentada pelo Real Madrid CF e a continuidade da investigação relativa aos pagamentos efetuados nas últimas duas décadas pelo FC Barcelona ao ex-vice-presidente do Comitê Técnico dos Árbitros. A denúncia apresentada pelo nosso clube inclui uma ampla documentação e provas sobre fatos de extraordinária gravidade, que afetam diretamente a integridade da competição e a confiança no sistema de arbitragem".





"O Real Madrid CF considera essencial que, agora que a UEFA está de posse dessa documentação, a investigação prossiga com a máxima urgência até a sua completa conclusão e que os órgãos competentes adotem as decisões apropriadas com base na gravidade dos fatos apurados. O nosso clube continuará colaborando ativamente com a UEFA e tomando todas as medidas ao seu alcance para esclarecer os acontecimentos que considera incompatíveis com os princípios de integridade, transparência e fair play que deveriam reger o futebol europeu".