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Atacante do Como passará por novos exames após sofrer outra lesão durante um treino.

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O Como divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação de Moise Kean, atualmente afastado por um problema na tíbia que o obrigou a parar nas últimas semanas. O jogador nascido em 2000 não entra em campo desde o início de outubro. Confira a nota do clube de Como.

A NOTA: "Após um problema ocorrido durante o treino, o jogador Moise Kean está passando por novos exames médicos. A prioridade do clube é apoiar Moise em seu processo de recuperação. O Como 1907 divulgará atualizações assim que tiver novas informações para compartilhar".

FORA POR DOIS MESES - Kean, segundo a Sky, está, portanto, lidando com uma nova lesão, mas na mesma região que lhe causou problemas nas últimas semanas. O prazo de recuperação será de pelo menos dois meses. Nesse caso, portanto, o ano de 2026 estaria encerrado para ele.