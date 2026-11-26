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Um episódio surreal marcou a partida da AFC Champions League Two entre o Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos, e o Gol Gohar, clube iraniano. O árbitro da partida, o sírio Hanna Hattab, foi substituído pelo quarto árbitro Ammar Abu Alou no intervalo, após aparentar estar visivelmente confuso.

O episódio mais surpreendente ocorreu aos 32 minutos, quando, após uma falta cometida no meio-campo contra Ali Asghar Ashouri, o árbitro, com o olhar perdido, deu cartão amarelo ao goleiro do Al Jazira, Ersin Destanoglu, que não teve qualquer participação no lance.

Segundo o Sportmediaset, o cartão foi anulado após vários minutos de paralisação e uma conversa com os assistentes. Depois, durante o intervalo, o clube iraniano ameaçou não voltar para o segundo tempo, denunciando que o árbitro "não estava em um estado normal" e afirmando tê-lo visto consumir bebidas alcoólicas antes do início da partida.

A AFC ainda não divulgou uma nota oficial nem tomou eventuais medidas disciplinares.