O clube Al-Ahli, da Arábia Saudita, sofreu um golpe surpreendente antes do início da nova temporada, depois que as autoridades britânicas anunciaram a apresentação de uma acusação formal contra o inglês Ivan Toney, atacante da equipe, em decorrência de um incidente de agressão dentro de uma casa noturna na capital, Londres.

De acordo com o que informou a rede britânica de radiodifusão "BBC", Toney, de 30 anos, foi acusado de agressão causadora de lesão corporal, e está previsto que ele compareça perante o Tribunal de Magistrados de Westminster, em Londres, no próximo dia 24 de setembro.









O incidente remonta ao dia 6 de dezembro passado, quando teria ocorrido uma agressão dentro de uma casa noturna na Wardour Street, na região do Soho, na capital britânica.

Toney havia sido preso no dia 7 de dezembro, antes de ser liberado sob fiança enquanto a polícia dava continuidade às investigações.

A polícia da capital, Londres, confirmou que Toney foi acusado formalmente em 31 de julho passado, após a conclusão de parte das investigações relacionadas ao incidente, sem que, até o momento, tenha sido proferida qualquer decisão final sobre o caso, permanecendo o jogador inocente da acusação até que sua culpa seja comprovada perante a Justiça.

Leia também: Salah muda as regras do jogo: será que o projeto saudita perdeu o prestígio diante da astúcia turca?

Toney vive atualmente sua experiência no Al-Ahli, da Arábia Saudita, após ter deixado o futebol inglês em 2024, depois de uma longa trajetória marcada por seu brilho com o Brentford, onde marcou 72 gols em 141 partidas, e foi um dos principais responsáveis pelo acesso da equipe à Premier League.

O atacante inglês também se tornou um dos integrantes da seleção de seu país nos últimos anos, e disputou a Copa do Mundo de 2026 pela Inglaterra, antes de retornar às fileiras do Al-Ahli em preparação para a nova temporada da Roshn Saudi League.

O caso surge em um momento extremamente delicado, já que a nova temporada do Campeonato Saudita tem início no dia 13 de agosto, enquanto Toney comparecerá ao tribunal no próximo mês de setembro, coincidindo com o período da data Fifa, à espera do desfecho dos procedimentos judiciais e da postura do Al-Ahli e da Federação Inglesa de Futebol diante dos últimos acontecimentos.