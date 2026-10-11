Cartão vermelho para Malen, Marelli: "Correto. Ele toca de leve na bola, mas entrou muito mal"

A Roma termina a partida contra o Como com dez jogadores contra 11, após a expulsão de Donyell Malen por uma falta em Bruno Kaiki na tentativa de recuperar a bola. O árbitro de campo não teve dúvidas, e o VAR tampouco: o holandês atingiu o brasileiro com o pé esticado e a perna alta.





O QUE DISSE MARELLI - Na transmissão da DAZN, Luca Marelli teve a mesma avaliação: "Cartão vermelho correto. É verdade que ele toca de leve na bola com a parte interna do pé direito. Mas entrou muito mal, com o pé levantado acima da altura do tornozelo, o joelho estendido, em velocidade... Decisão correta, uma entrada realmente perigosa".