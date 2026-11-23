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A pressão sobre o Paris Saint-Germain aumenta antes da janela de transferências de inverno, depois que o time sofreu mais um golpe no setor ofensivo, enquanto o clube segue monitorando vários pontas de destaque na Europa.

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O técnico Luis Enrique sofreu um duro golpe com a lesão de Désiré Doué, que rompeu no sábado o ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia antes do fim deste mês, desfalcando o time pelo restante da temporada. A equipe já havia perdido o georgiano Khvicha Kvaratskhelia pelo mesmo motivo em 21 de outubro, o que significa que dois de seus principais jogadores de lado de campo ficarão fora até o fim da temporada.

As duas lesões colocam a diretoria do PSG diante de várias opções para suprir a ausência: recorrer à chamada “carta coringa”, que permite contratar um jogador atualmente em atividade na primeira ou na segunda divisão da França, ou esperar a abertura da janela de transferências de inverno, em janeiro, o que amplia a lista de soluções disponíveis para o clube.

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Luis Enrique comentou a lesão de Doué: “É uma situação difícil, mas essa é a vida dos jogadores profissionais. Ainda temos opções no mercado de transferências, mas não gosto de ver meus jogadores lesionados. Se penso na mentalidade de Désiré Doué, sei que ele vai voltar duas vezes mais forte, mais forte do que nunca. Não estou preocupado, são coisas que todo jogador de futebol precisa superar”.

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Até a janela de inverno, o treinador espanhol tem opções limitadas pelos lados do campo: Mika Godts, Quentin Ndjantou e Maghnes Akliouche, além da possibilidade de devolver Ferran Torres e Ousmane Dembélé às suas posições de origem, depois de tê-los utilizado como centroavantes por causa da falta de um camisa 9 de características tradicionais.

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Abdessamad Ezzalzouli é um dos nomes que o Paris Saint-Germain acompanha há algum tempo, embora seu desempenho no último clássico andaluz contra o Sevilla tenha ficado abaixo do habitual, com exceção da participação na jogada do gol de Antony, que colocou o Real Betis em vantagem por 2 a 0. Ainda assim, o ponta marroquino vem fazendo um bom início de temporada, com 4 gols e uma assistência em 13 partidas.

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Esses números dão sequência à temporada passada, em que Ezzalzouli marcou 15 gols e deu 13 assistências em 43 partidas, além de ter anotado 9 gols e distribuído 5 assistências em 49 jogos na temporada 2024-2025. A multa rescisória em seu contrato é de 60 milhões de euros, dos quais 84% ficam com o Real Betis, enquanto 16% vão para o Barcelona, o equivalente a 9,6 milhões de euros.

Apesar do interesse do PSG no jogador, seu ex-empresário, o Real Betis e seu novo assessor negaram, em declarações anteriores, a existência de contatos ou de qualquer desejo de Ezzalzouli de deixar o clube espanhol. No entanto, a nova situação enfrentada pelo time francês pode reativar o assunto, ao mesmo tempo em que surgem outras novidades envolvendo o jogador: segundo o jornal “Marca”, o Tribunal Arbitral do Esporte condenou Ezzalzouli a pagar mais de 230 mil euros a seus antigos representantes por ter rescindido o contrato com eles sem justa causa.

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Outra opção: e se o Betis se recusar a liberar Ezzalzouli para o PSG?

O jornal francês “L'Équipe” explicou que a outra opção, e a mais rápida, que pode estar nos planos do PSG é a carta coringa prevista no regulamento do Campeonato Francês, que dá aos clubes a possibilidade de contratar um jogador fora das duas janelas de transferências habituais, desde que ele esteja registrado em algum clube da França, seja da primeira ou da segunda divisão. Isso permite ao Paris Saint-Germain buscar um substituto no mercado interno sem esperar até janeiro. Também existe a possibilidade de contratar um jogador por meio do “coringa médico” em casos excepcionais específicos, principalmente a morte ou a lesão grave do goleiro ou de seu reserva, ou ainda a lesão de um jogador durante sua participação pela seleção francesa, sob determinadas condições médicas e regulamentares. Portanto, a lesão de Doué não dá ao PSG o direito de contratar um jogador estrangeiro como Ezzalzouli por esse mecanismo, e a contratação dele continua dependendo da abertura da janela de transferências de inverno.

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