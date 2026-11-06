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Newcastle United v Liverpool - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Carros de polícia e unidades armadas: incidente estranho envolve estrela do Newcastle

Newcastle x Everton
Newcastle
Everton
Premier League
Fulham x Newcastle
Fulham
A. Dedic
England
Bósnia e Herzegovina

O arco e as flechas no coração do acontecimento

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O astro do Newcastle United, Amar Dedic, provocou um estado de alerta policial na Inglaterra, depois que sua aparição portando um arco e flechas na companhia de um amigo levou à mobilização de um grande número de viaturas policiais, em um episódio curioso que terminou com a apreensão dos equipamentos e o interrogatório do jogador.

Segundo o jornal espanhol "Marca", citando o jornal britânico "Daily Mail", a história começou após a polícia de Northumbria receber uma denúncia de um dos moradores, que afirmou ter visto duas pessoas portando um arco e flechas próximo a um reservatório de água na região de Harlow Hill, nos arredores da cidade de Newcastle.

A polícia respondeu à denúncia enviando pelo menos seis viaturas, entre elas unidades armadas, antes de os agentes encontrarem Dedic, de 24 anos, e seu companheiro na área residencial de Darras Hall, a cerca de sete milhas do local da denúncia.

A polícia parou o carro em que a dupla estava, realizou uma revista no veículo e apreendeu o arco e as flechas, além de interrogar o jogador bósnio sobre a natureza da atividade que praticava.

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07 de nov. de 2026

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O episódio contou com a presença do goleiro do Newcastle, Mark Gillespie, e do ex-zagueiro Paul Dummett, depois que eles passavam pelo local por acaso e pararam para prestar ajuda.

Após ouvir os relatos dos dois homens, a polícia concluiu que não havia ameaça à segurança pública, apontando que os equipamentos apreendidos eram, em princípio, destinados a uso recreativo, enquanto a investigação ainda segue em andamento.

O jornal esclareceu que Dedic e seu companheiro dispararam algumas flechas em um dos campos, sem revelar o alvo para o qual miravam.

Apesar do caráter curioso do episódio, não parece que Dedic enfrentará uma punição dentro do Newcastle, já que o "Daily Mail" relatou que a diretoria considera a atitude do jogador imprudente, mas não pretende abrir uma investigação disciplinar contra ele.

O Newcastle havia contratado o lateral bósnio, vindo do Benfica, no último verão por 30 milhões de libras esterlinas, e o jogador conseguiu se firmar na posição de lateral-direito, apesar do início difícil da equipe nesta temporada.

Dedic participou da derrota do Newcastle para o Everton por 1 a 0 e deve estar disponível para o confronto contra o Fulham, amanhã, sábado, pela Premier League. O Newcastle vive um período difícil, após sofrer quatro derrotas nas últimas cinco partidas disputadas em diferentes competições.

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