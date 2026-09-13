Como mostram imagens do jornalista Keefe Irwin, o francês de 21 anos foi abordado por alguns torcedores dos Reds logo após o 0 a 0 contra os Cottagers e aparentemente foi solicitado a dar autógrafos e tirar fotos com os fãs presentes.

Após uma breve troca de palavras, porém, Jacquet voltou para o carro para não seguir atrapalhando o trânsito. Alguns torcedores do Liverpool aparentemente não gostaram disso e passaram a insultá-lo enquanto o defensor ia embora.

Nas redes sociais, por outro lado, Jacquet recebeu apoio de vários usuários. "Existe um momento e um lugar certos para isso, e este não é um deles. Você quer que ele pare ali e possivelmente seja abordado pela polícia? É um lugar perigoso para parar", escreveu um dos usuários.

Antes disso, o jogador de 21 anos havia estado entre os melhores em campo no empate sem gols contra o Fulham. Apesar do resultado decepcionante, Jacquet e seu companheiro de zaga Virgil van Dijk se apresentaram em grande forma. Contra os londrinos, a defesa do LFC praticamente não cedeu chances.

Jacquet se destacou especialmente com uma ação salvadora, quando tirou a bola em cima da linha para o seu goleiro Alisson Becker, que já estava batido, e assim evitou um gol sofrido no último segundo.

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Como foi o início de temporada do Liverpool?

No geral, porém, o 0 a 0 foi pouco para os Reds. Após três empates nas primeiras quatro partidas da liga, a equipe do técnico Andoni Iraola está um pouco estagnada.

Com seis pontos, o Liverpool ocupa atualmente a sexta colocação, mas até o fim da rodada ainda pode ser ultrapassado por Brighton & Hove Albion, Manchester United, Newcastle United e Leeds United.