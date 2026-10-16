Michael Carrick, técnico do Manchester United, afirmou que o time superou a crise provocada pelas declarações explosivas de Lisandro Martínez contra os dirigentes do clube, destacando que o episódio não afetou o ambiente da equipe e que os jogadores vivem um momento de moral elevadíssima antes do confronto com o Leeds United, no domingo.

As declarações de Carrick vieram após a grande polêmica gerada por uma entrevista de Martínez à televisão, concedida depois da derrota do Manchester United para o Atlético de Madrid por 2 a 0, na terça-feira.

De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", Martínez acusou, durante a entrevista, a diretoria do Manchester United em Old Trafford e Jason Wilcox, diretor esportivo do clube, de terem fracassado no mercado de transferências no último verão, em meio a informações de que vários jogadores de destaque do time compartilham a mesma opinião.

As declarações do zagueiro argentino provocaram ampla polêmica, antes de ele apresentar suas desculpas na quinta-feira e receber uma multa financeira.

Carrick falou na sexta-feira, antes do duelo entre Manchester United e Leeds United, no domingo, quando recebeu perguntas sobre os desdobramentos da crise e o que aconteceu dentro do clube.

Carrick disse: "O assunto já está encerrado e superamos essa questão como grupo, porque não se trata de uma crise. Alguém pode dizer algo que não devia ter dito, mas isso não desvia nossa atenção daquilo que estamos construindo aqui, nem afeta o espírito que existe dentro do grupo".

E acrescentou: "Os jogadores treinaram muito bem e a moral estava alta durante os treinos. A situação do time hoje foi excelente, na verdade a melhor que vi em muito tempo".

Carrick explicou que Martínez sabe que cometeu um erro, garantindo que o ambiente dentro da equipe é extremamente positivo.

Martínez havia publicado, na noite de quinta-feira, uma mensagem nas redes sociais na qual se desculpou após conversas com dirigentes do Manchester United.

Carrick voltou a falar sobre o episódio: "Acho que ele divulgou sua nota e reconheceu seu erro, e isso é suficiente para todos nós. Do nosso ponto de vista, a admissão do erro basta".

E completou: "De fora, alguns esperam obter grandes informações sobre discussões importantes, mas a coisa foi muito simples. Todos entendemos a situação e o que ela significava, Martínez divulgou sua nota e admitiu que cometeu um erro, e o assunto terminou aí".

O técnico do Manchester United prosseguiu: "Em termos de resultados, as coisas não aconteceram como queríamos no último período, mas o espírito e a união entre os jogadores continuam presentes. Já disse isso antes, mas o treino de hoje foi um dos melhores que fizemos, e dá para perceber que existe um sentimento verdadeiro dentro do grupo de que queremos mudar essa situação, e que queremos conseguir isso rapidamente".

E seguiu: "Entendemos a situação que surgiu depois da partida, mas sentimos que ela foi tratada e superada".

Por fim, concluiu: "Já deixamos isso para trás, e há um clima de renovação dentro do grupo hoje, algo que me agradou muito".

Carrick também confirmou que Martínez estará na lista do Manchester United para o confronto com o Leeds United.



