O técnico do Manchester United, Michael Carrick, admitiu que sua equipe não apresentou o nível exigido no último período, reafirmando sua insatisfação com o desempenho e os resultados.

Carrick disse, durante a coletiva de imprensa referente ao confronto com o Bournemouth, marcado para o próximo domingo, pela oitava rodada da Premier League: "Vou começar hoje com algumas coisas sobre as quais quero falar. Não passamos por um bom momento ultimamente, e acho que isso está totalmente claro, então aceito plenamente o que estamos vivendo neste momento".

E acrescentou: "Vivemos cinco meses de sucesso relativo, um período durante o qual fiquei satisfeito com muitas das coisas que eu via, bem como com o que apresentávamos enquanto equipe. Mas não apresentamos o nível exigido no último período, e passamos por uma fase em que sentimos uma grande dose de insatisfação".

E continuou: "A noite de quarta-feira foi ruim, por diversos motivos, e nos doeu muito. Certamente fiquei afetado ao ver a equipe jogar daquela maneira, e ao assistir como transcorreu a partida. E, como eu disse após o jogo, o que aconteceu foi totalmente inaceitável".

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E prosseguiu: "Os torcedores representam uma parte essencial deste clube, e dedicam tempo, esforço e gastam dinheiro para apoiar a equipe, e por isso foi difícil que eles sentissem na quarta-feira o que todos nós sentimos".

Sobre sua responsabilidade com a equipe, o técnico do Manchester United disse: "Minha responsabilidade consiste em preparar uma equipe que entre em campo e represente este clube e sua torcida, e os faça sentir orgulho, por meio da identidade com que nos apresentamos. Nós nos afastamos disso ultimamente em alguns jogos, e estou plenamente ciente desse problema e certamente trabalho para solucioná-lo".

E completou: "Acho importante que todos nós percebamos isso, e eu certamente percebo. Nossa torcida tem importância máxima para mim e para este clube".

E seguiu: "Precisamos recuperar os sentimentos que nossos torcedores viveram durante os primeiros cinco meses do ano, recuperar aquela conexão entre nós, e o que demonstrávamos de vivacidade, intensidade no desempenho, prazer e paixão. Precisamos voltar a esse nível, e acredito plenamente que teremos sucesso nisso".

Carrick se recusou a responder a uma pergunta sobre se havia pensado em tirar a braçadeira de capitão de Bruno Fernandes (após as declarações recentes feitas pelo jogador português), limitando-se a reafirmar que sempre procurará tomar as decisões que estejam no interesse do clube.

Também se recusou a revelar se havia conversado com Fernandes a esse respeito, ou o que se passou entre eles em qualquer conversa particular.

Carrick falou sobre os alicerces que sustentam o Manchester United e seus valores históricos, dizendo: "Os alicerces deste clube e seus valores se consolidaram ao longo de muitos anos. Eu compreendo cada um desses valores e entendo plenamente sua importância. Trata-se de humildade, trabalho árduo e um sentimento de verdadeiro orgulho ao se comprometer com esses valores".

E completou: "Este clube possui uma grande capacidade de resistência, e provou isso ao longo de um período muito longo. Seja ao se reerguer após as adversidades, ou ao conquistar a virada nas partidas, ou ao marcar gols nos últimos instantes, ou ao manter o sucesso, a capacidade de resistência está profundamente enraizada neste clube".

Sobre sua convicção de que o Manchester United é maior do que qualquer indivíduo, incluindo ele mesmo e os jogadores, Carrick disse: "Reconheço que há determinadas figuras que contribuíram para construir a história deste clube, e conheço algumas delas de perto. O Manchester United sempre foi maior do que qualquer indivíduo, e continuará sendo assim para sempre".

E seguiu: "O clube é maior do que eu e do que qualquer jogador, e sempre foi assim. E tenho a sorte de conhecer alguns jogadores, e joguei ao lado de vários deles. Ryan Giggs é um dos maiores jogadores que vestiram a camisa deste clube, e talvez tenha sido um dos melhores de todos os tempos, mas a questão nunca foi sobre Giggs, e sim sobre o Manchester United".

E esclareceu: "Wayne Rooney é o maior artilheiro histórico deste clube, e o mais importante que o caracterizava era jogar pela equipe, se sacrificar por ela e fazer tudo que estivesse no interesse do Manchester United".

E apontou: "Sir Alex Ferguson é o melhor técnico da história, e o maior do meu ponto de vista. E quando trabalhei sob o seu comando, a prioridade principal para ele era o Manchester United".

E acrescentou: "Se voltarmos a Sir Matt Busby e a Sir Bobby Charlton, veremos que a capacidade de resistência que demonstraram, e a maneira como reconstruíram este clube, eram duas coisas que superavam a imaginação".

E concluiu: "Tudo isso se baseou novamente na humildade, na simplicidade e no trabalho árduo. Não podemos jamais perder esses valores, e não permitirei que abramos mão deles. Isso me dá um grande impulso para trabalhar no sentido de devolver o clube a esse nível".



