Michael Carrick, técnico do Manchester United, ressaltou a necessidade de não permitir que a polêmica de arbitragem que acompanhou a derrota de sua equipe para o Manchester City no clássico da semana passada afete o restante da temporada, apontando que o pedido de desculpas dos responsáveis pelo erro não significa muita coisa.

Howard Webb, chefe do comitê de árbitros da associação de árbitros profissionais, expressou nesta semana sua profunda decepção pela validação do gol de Erling Haaland, apesar da tentativa de Enzo Fernández de jogar a bola em posição de impedimento, em um lance que decidiu a partida a favor do Manchester City pelo placar de 1 a 0, mesmo com a expulsão de Phil Foden aos 23 minutos.

A situação do Manchester United não melhorou ao longo da semana, depois de a equipe desperdiçar uma vantagem de dois gols e perder em casa para o Brighton pelo placar de 3 a 2, na noite de quarta-feira, dando adeus à Copa da Liga Inglesa logo na primeira fase, e Carrick sofreu sua segunda derrota consecutiva em casa pela primeira vez desde que assumiu o comando em janeiro passado.

As críticas e análises da mídia que se seguiram às duas partidas lembraram, embora Carrick não precisasse disso, com que rapidez as crises escalam e as narrativas mudam em Old Trafford, mas o treinador está atualmente empenhado em superar o que aconteceu e focar no duelo contra o Fulham, marcado para domingo, fora de casa.

Carrick disse, comentando o erro de arbitragem, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Pode ter um impacto em determinado momento, e pode ser um impacto grande, mas não podemos permitir que afete o restante da temporada. Cabe a nós voltar ao caminho das vitórias o mais rápido possível".

Carrick afirmou que mantém sua confiança nos árbitros, mas acrescentou: "O pedido de desculpas não significa muita coisa. Posso valorizar e respeitar o fato de admitirem o erro e levantarem as mãos dizendo: erramos nessa decisão. Acho que esse tipo de coisa realmente acontece".

E prosseguiu: "Mas temos que seguir em frente e lidar com o que é colocado à nossa frente, e talvez tenhamos uma ou duas decisões a nosso favor mais adiante, dentro do equilíbrio, das porcentagens ou da lei das médias, ou seja lá o que for".

E completou: "Mas aquela foi uma decisão grande demais, difícil de aceitar, e teve um impacto enorme na partida, e por isso foi algo especialmente difícil".

A polêmica em torno do gol de Haaland atraiu a atenção dos torcedores para longe do fracasso do Manchester United em furar a defesa do Manchester City, que jogou com dez jogadores desde o meio do primeiro tempo.

E apesar de Kobbie Mainoo e Marcus Rashford terem finalizado duas bolas que bateram na trave, e de Gianluigi Donnarumma ter defendido uma tentativa decisiva de Bryan Mbeumo nos acréscimos, o Manchester United sofreu para criar oportunidades, mesmo com a superioridade numérica.

Depois de a equipe desperdiçar uma vantagem de dois gols e perder em casa para o Brighton pela primeira vez em 50 anos, no mesmo mês em que empatou duas vezes após sair na frente contra o Everton pelo placar de 2 a 2, Carrick enfrentou questionamentos sobre a falta do instinto de decisão que marcou gerações anteriores do Manchester United.

E acrescentou: "Acho que tem a ver com o que aconteceu na última semana ou algo assim, e com algumas coisas que apareceram nas partidas, mas isso não significa que de repente haja um problema grande e enorme, e esse é o equilíbrio que eu tenho que avaliar".

E concluiu: "É muito fácil, só porque essas coisas aconteceram recentemente, achar de repente que se trata de um problema que persiste há muito tempo, e isso faz parte da nossa compreensão como equipe do que pode acontecer no futebol durante algumas partidas, e do que precisamos corrigir na próxima etapa".



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