Michael Carrick, treinador do Manchester United, afirmou que não há um prazo definido para o retorno do atacante Benjamin Sesko, após ele sofrer uma segunda lesão na perna com o Manchester United.

Benjamin Sesko havia se retirado dos compromissos internacionais com a seleção da Eslovênia depois de desfalcar a equipe no empate por 1 a 1 diante do Fulham antes do período de pausa, e Michael Carrick confirmou que o jogador, de vinte e três anos, se recupera de um problema semelhante que o afastou por três meses durante o verão.

Benjamin Sesko vai desfalcar o time na visita do Tottenham ao estádio Old Trafford, neste sábado, e Michael Carrick admitiu não saber quando ele retornará.

Carrick disse, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Não é exatamente o mesmo problema, é uma região semelhante, mas não é exatamente a mesma coisa de novo".

E Carrick acrescentou: "Estamos de certa forma trabalhando um pouco nisso para saber quanto tempo o problema vai levar, e esperamos que seja em breve, é claro, mas neste momento ainda não está totalmente claro".









Patrick Dorgu também é desfalque após sofrer uma lesão nos tendões do joelho enquanto defendia a Dinamarca, e Noussair Mazraoui é dúvida para o confronto com o Tottenham, mas Carlos Baleba pode atuar pela primeira vez desde sua transferência no verão vindo do Brighton.

E Carrick prosseguiu: "O Patrick saiu e parece que provavelmente vai ficar de fora por várias semanas".

E continuou: "O Noussair saiu e levou uma pancada, e ainda não está totalmente pronto, então teremos que avaliar a situação dele, e o Carlos melhorou e treinou bastante".

O treinador do Manchester United encerrou suas declarações afirmando: "O Amad fez alguns treinos, assim como Marcus Rashford e Kobbie Mainoo. Portanto, a situação do grupo é um tanto variada".