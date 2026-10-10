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Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Carrick: destino incerto aguarda estrela do Manchester United após a lesão

M. Carrick
B. Sesko
N. Mazraoui
C. Baleba
Manchester United
Fulham
Premier League
England
Eslovênia
Marrocos
Camarões

As ausências atrapalham os cálculos do treinador

Michael Carrick, treinador do Manchester United, afirmou que não há um prazo definido para o retorno do atacante Benjamin Sesko, após ele sofrer uma segunda lesão na perna com o Manchester United.

Benjamin Sesko havia se retirado dos compromissos internacionais com a seleção da Eslovênia depois de desfalcar a equipe no empate por 1 a 1 diante do Fulham antes do período de pausa, e Michael Carrick confirmou que o jogador, de vinte e três anos, se recupera de um problema semelhante que o afastou por três meses durante o verão.

Benjamin Sesko vai desfalcar o time na visita do Tottenham ao estádio Old Trafford, neste sábado, e Michael Carrick admitiu não saber quando ele retornará.

Carrick disse, em declarações destacadas pela rede "ESPN": "Não é exatamente o mesmo problema, é uma região semelhante, mas não é exatamente a mesma coisa de novo".

E Carrick acrescentou: "Estamos de certa forma trabalhando um pouco nisso para saber quanto tempo o problema vai levar, e esperamos que seja em breve, é claro, mas neste momento ainda não está totalmente claro".



Patrick Dorgu também é desfalque após sofrer uma lesão nos tendões do joelho enquanto defendia a Dinamarca, e Noussair Mazraoui é dúvida para o confronto com o Tottenham, mas Carlos Baleba pode atuar pela primeira vez desde sua transferência no verão vindo do Brighton.

E Carrick prosseguiu: "O Patrick saiu e parece que provavelmente vai ficar de fora por várias semanas".

E continuou: "O Noussair saiu e levou uma pancada, e ainda não está totalmente pronto, então teremos que avaliar a situação dele, e o Carlos melhorou e treinou bastante".

O treinador do Manchester United encerrou suas declarações afirmando: "O Amad fez alguns treinos, assim como Marcus Rashford e Kobbie Mainoo. Portanto, a situação do grupo é um tanto variada".

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