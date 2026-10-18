Michael Carrick, técnico do Manchester United, acredita que sua equipe está caminhando na direção certa, apesar do empate (1 a 1) contra o Leeds United, neste domingo, na sétima rodada do Campeonato Inglês.

O Manchester United somou apenas 7 pontos nas primeiras 7 rodadas da Premier League, com uma única vitória conquistada, na segunda rodada, diante do Ipswich Town.

Carrick disse em declarações à rede "Sky Sports" após a partida: "Foi, sem dúvida, um passo na direção certa. Se houvesse alguma fragilidade, ela seria descoberta hoje".

E acrescentou: "Senti, antes do jogo, que os jogadores estavam preparados para ele. A atuação não foi perfeita. Nossa confiança não está muito alta, mas os jogadores estavam tentando fazer as coisas certas".

E seguiu: "Em alguns momentos, parecíamos muito bem. Defendemos muito bem como equipe".

E continuou: "Daniel (técnico do Leeds) e sua equipe merecem todo o reconhecimento. São um time excelente. Eles te testam e te fazem muitas perguntas. Se você não estiver preparado para isso, será exposto, e acredito que os jogadores estiveram à altura da responsabilidade".

E completou: "Houve um comprometimento evidente. Ele tinha que estar presente hoje. Eu não duvidava disso. Eu esperava a partida para ver isso, e havia, sem dúvida, entusiasmo e força na atuação".

E prosseguiu em suas declarações: "Conversei com os jogadores nesta manhã sobre a história deste jogo e sobre o que ele significa para a torcida e para o clube. Ele realmente testa suas capacidades. A atuação não foi perfeita, mas mostrou uma grande determinação para conquistar um resultado positivo".

E destacou: "Não vamos exagerar na comemoração, porque não vencemos a partida. Hoje tivemos a sensação de um novo começo, considerando a nossa situação atual. Os jogadores estão muito motivados para fazer uma boa atuação uns pelos outros e pelo clube".

Sobre a mudança na escalação, encerrou: "Havia uma sensação de renovação. Tivemos uma espinha dorsal diferente, e isso é algo muito positivo para nós. Um ajuste simples do ponto de vista tático, e não uma grande mudança. Tínhamos que nos adaptar aos pontos fortes deles".











