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Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduzido por

Carragher pede desculpas: errei na brincadeira e vou torcer pelo Aston Villa

J. Carragher
Aston Villa
Manchester United
U. Emery
Premier League
England
Espanha

Recuo rápido de uma lenda do Liverpool

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Jamie Carragher, ex-astro do Liverpool e analista da rede Sky Sports, pediu desculpas ao Aston Villa, depois que o clube ameaçou tomar medidas legais contra ele por causa de suas declarações polêmicas.

Carragher havia pedido que a torcida do Aston Villa "ficasse em silêncio", usando palavrões, e também afirmou que o clube "nunca se tornaria como o Manchester United".

Após um comunicado raivoso emitido pelo Aston Villa em resposta às suas declarações, Carragher publicou uma mensagem de desculpas na tentativa de acalmar os ânimos e encerrar a tensão.

Carragher escreveu, em sua conta na plataforma X: "Gostaria de pedir desculpas ao Aston Villa, aos seus proprietários e aos seus torcedores. Minha linguagem nesta semana foi infeliz e errada".

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E acrescentou: "Garanto à torcida do Aston Villa que o que eu disse foi uma brincadeira, mas entendo que não foi compreendido dessa forma, e por isso peço desculpas. Desejo boa sorte a vocês hoje, vamos lá, Villa!".

Carragher já havia indicado anteriormente, durante sua participação no programa "Stick to Football", que Unai Emery talvez tenha se tornado grande demais para continuar como treinador do Aston Villa, numa referência às ambições e ao potencial do técnico espanhol.

O Aston Villa havia conquistado o título da Liga Europa na temporada passada e terminou a Premier League na quinta colocação, mas foi obrigado a vender vários de seus principais jogadores, como Morgan Rogers, Youri Tielemans, Ollie Watkins e Emiliano Martínez.

Carragher disse: "Acho que Unai Emery é um treinador incrível, considerando o que ele conquista ano após ano".

E acrescentou: "Ele lida com essa quantidade de mudanças, e com jogadores que precisam de tempo para se adaptar, e mesmo assim continua obtendo sucesso ano após ano".

E prosseguiu: "Mas o motivo pelo qual respondo à torcida do Aston Villa é que não consigo acreditar que um treinador que alcança todo esse sucesso na Liga Europa não pense no próximo passo. Se eu fosse jogador e vencesse a Liga Europa três ou quatro vezes, com certeza depois disso aspiraria a disputar a Liga dos Campeões".

E continuou: "O Aston Villa nunca se tornará como o Manchester United. Eu apenas acho que Emery não alcançou o sucesso desejado com o Paris Saint-Germain ou o Arsenal, e talvez isso se deva à existência de algumas personalidades infladas dentro dos vestiários e coisas desse tipo".

E complementou: "Mas é certo que ele deseja ter uma nova oportunidade de treinar um dos clubes gigantes. Existe uma hierarquia no futebol, quer você goste disso ou não".

E concluiu: "Haverá clubes de menor prestígio que o Aston Villa, e eles tentarão contratar seus jogadores ou seu treinador, então parem com essa bobagem, torcedores do Aston Villa. O Aston Villa nunca se tornará como o Manchester United".

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