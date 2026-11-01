Jamie Carragher, ídolo do Liverpool, elogiou o astro do Arsenal Declan Rice e o descreveu como "o melhor meio-campista da Premier League com uma larga vantagem" após a difícil vitória do Arsenal sobre o Liverpool.

Kai Havertz marcou o único gol no estádio de Anfield, ao finalizar de perto no segundo poste após um passe magnífico de Rice.

As duas equipes tiveram chances de marcar depois do gol de abertura de Havertz, mas a partida terminou com o placar de 1 a 0, com o Arsenal assumindo a liderança da Premier League, enquanto o Liverpool permaneceu na quinta colocação.

Rice foi escolhido o melhor jogador da partida após a sofrida vitória do Arsenal, e Carragher concordou com essa decisão, elogiando-o não apenas como o melhor meio-campista da Premier League, mas como um dos maiores jogadores da história do Arsenal.

Carragher disse pela Sky Sports: "Ele é o melhor meio-campista da Premier League com uma larga vantagem. Isso não está em discussão".

E acrescentou, segundo o jornal "Metro": "Declan Rice é o melhor meio-campista deste país. Não sou torcedor do Arsenal, mas às vezes ouço as pessoas falarem sobre ele e fico meio surpreso, porque elas não entendem de futebol e não assistem à mesma partida que eu assisto".

O ex-astro do Liverpool concluiu: "Ele é um meio-campista de classe mundial. Não há a menor dúvida sobre isso. Ele é um dos melhores meio-campistas que já passaram pelo Arsenal. É claro que eles tiveram alguns jogadores fantásticos. Ele está entre os melhores".