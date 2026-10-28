Trent Alexander-Arnold não correspondeu às expectativas depositadas nele desde que chegou ao Real Madrid no verão de 2025, vindo do Liverpool após uma longa trajetória em Anfield. O lateral inglês vive a fase mais difícil de sua carreira.

Os números refletem o tamanho das dificuldades do internacional inglês para firmar-se no time merengue sob o comando de José Mourinho, já que começou apenas quatro partidas como titular nesta temporada e caiu para ser a terceira opção na lateral direita, atrás de Fede Valverde e Denzel Dumfries.

A partida do clássico na temporada passada foi o melhor exemplo de seu ostracismo. Na vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Barcelona, Alexander-Arnold entrou apenas nos acréscimos, em uma participação simbólica que reflete seu nível atual e sua situação dentro do time.

Carragher: eu o traria de volta imediatamente

Essa situação chegou até o ídolo do Liverpool Jamie Carragher, que não hesitou em questionar sua decisão de deixar o clube.

No podcast "The Overlap", o ex-zagueiro do Liverpool afirmou com franqueza: "Eu o traria de volta. Acho que ele cometeu um erro gravíssimo ao sair. Eles jogam com um meio-campista na lateral direita, até no clássico Denzel Dumfries entra como suplente. Então, quando você é a terceira opção em um clube, é evidente que querem que você procure uma saída."

E acrescentou Carragher: "Acho que ele cometeu um erro gravíssimo", destacando que qualquer eventual retorno deveria atender às necessidades esportivas do Liverpool.

O Liverpool sente falta de sua criatividade

Longe de sua situação atual em Madri, Carragher destacou a grande lacuna que Alexander-Arnold deixou em Anfield.

Ele explicou que o lateral era um elemento decisivo na construção das jogadas ofensivas do Liverpool, graças à sua capacidade de dar passes longos e criar oportunidades pela ala, afirmando: "O Rooney era fantástico, mas temos um problema na construção das jogadas de trás, por parte de nossos laterais. Com certeza sentimos falta de sua criatividade."



