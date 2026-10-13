O inglês Andy Carroll, ex-atacante de Liverpool e Newcastle, revelou detalhes do abuso sexual que sofreu anos atrás, afirmando que as marcas do episódio ainda o perseguem, apesar do grande apoio que recebeu depois que a identidade do agressor foi revelada, em um caso que voltou a lançar luz sobre experiências dolorosas vividas por alguns jogadores longe dos holofotes.

Carroll, de 37 anos, explicou durante sua participação no programa "Futebol sem censura", com o jornalista Piers Morgan, que o episódio o atormentou por um longo período e que ele aguardava com angústia a divulgação do nome da pessoa que o agrediu, até que a identidade veio à tona. Depois disso, entrou em um estado de pânico e isolamento, e não queria mais falar com ninguém.

O caso remonta à noite seguinte a uma das partidas do Newcastle United, quando Carroll convidou um conhecido para assistir a uma luta de boxe, antes de acordar, após consumir algumas bebidas, e encontrá-lo tentando abusar sexualmente dele.

O jogador relatou os detalhes do episódio em seu livro "Possuí-la", explicando que resistiu ao agressor e o empurrou com força para longe de si.

Carroll revelou que a pessoa que o agrediu é o coreógrafo e dançarino Kevin Adams, condenado a 20 meses de prisão em 2023, após ser considerado culpado perante o Tribunal da Coroa de Chelmsford, tendo também sido incluído no registro de autores de crimes sexuais.

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O relatório apontou que Adams tentou se apresentar como vítima, mas o juiz rejeitou sua versão e a descreveu como uma história inventada.

Carroll disse sobre sua experiência: "Há coisas que você não consegue superar, e eu nunca vou superar isso", acrescentando que sente certo alívio depois que a verdade se tornou conhecida e após receber o apoio de pessoas que compreenderam o que ele passou.

Ele explicou que a revelação do nome do agressor foi um momento extremamente difícil para ele, após ter passado muito tempo pensando em quando a verdade viria a público.

Em outra surpresa, o atacante do Dagenham & Redbridge, que disputa a sexta divisão do futebol inglês, afirmou que jogadores conhecidos entraram em contato com ele e disseram que passaram por experiências semelhantes, mencionando que recebeu ligações e mensagens de apoio de dentro do meio do futebol.

Ele acrescentou que as centenas de mensagens que recebeu o encorajaram a falar publicamente, para que experiências como essa não continuem presas ao silêncio.

Carroll também relembrou o período difícil que viveu durante sua passagem pelo Newcastle, explicando que o que enfrentava nos bastidores o afetou e que, na época, não sentiu ter recebido o apoio de que precisava. Mas garantiu que a situação é diferente agora, depois de encontrar respaldo nos companheiros, na comissão técnica e na torcida, que fizeram questão de expressar sua solidariedade a ele.