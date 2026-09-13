Carnevali: "Mercado? Podíamos ter feito mais, mas estou na Juventus há três meses"

Giovanni Carnevali, CEO da Juventus, falou à Dazn antes do duelo contra o Sassuolo: "Treze anos aqui não se esquecem facilmente, foi uma trajetória não só esportiva, mas também humana".





"Gol do ex, como diz Spalletti? O treinador é forte e simpático, o que é preciso é colocar em campo uma formação que possa fazer gol. Jogo difícil, o objetivo é vencer"





"No mercado, tentamos montar uma equipe competitiva, o elenco é bom, mas os compromissos são muitos. A dupla de ataque tem grande qualidade, o treinador vai decidir"





"Dificuldades no mercado? Não é só uma questão de tempo, mas também das situações, refletimos sobre as qualidades de alguns jogadores. Estou na Juventus há três meses, poderíamos ter feito mais, mas estamos satisfeitos"