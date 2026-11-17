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Cruz-Maltino prepara reformulação do elenco, com mudanças na diretoria e expectativa de montar uma equipe competitiva para a próxima temporada

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Mesmo após as eliminações nas semifinais da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, o Vasco já começa a direcionar o planejamento para 2027. Com a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro praticamente encaminhada, o clube projeta uma reformulação no elenco e trabalha com a expectativa de contar com um investimento de 20 milhões de euros (cerca de R$ 125 milhões) para a contratação de reforços no início da próxima temporada, segundo informações da ESPN.

A previsão financeira faz parte de um planejamento mais amplo para a montagem do grupo. Entre as prioridades estão contratações para o sistema defensivo, enquanto o departamento de futebol também avalia possíveis saídas. Um dos nomes que pode movimentar o mercado é o atacante Andrés Gómez, que, de acordo com as informações, desperta interesse de clubes da Premier League.

O planejamento para 2027 também marca o início efetivo da gestão da Almirante Participações S.A. A empresa de Marcos Lamacchia adquiriu 90% das ações da SAF vascaína em outubro, em uma negociação avaliada em aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Com a mudança no controle do futebol, a expectativa é de que o clube tenha uma nova estrutura para conduzir os investimentos e a montagem do elenco.

Uma das peças já consideradas para a próxima temporada é Carlos Vinícius. O centroavante do Grêmio tem chegada prevista a São Januário sem custos de transferência, já que está em fim de contrato com o clube gaúcho. O atacante é tratado como reforço para 2027 e deve integrar o grupo que passará pela reformulação.

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Fora das quatro linhas, Admar Lopes seguirá à frente do departamento de futebol, com a renovação do vínculo entre o diretor português e o Vasco encaminhada. O presidente Pedrinho também continuará no comando do clube após ser reeleito para o próximo triênio nas eleições realizadas no último sábado (14).

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Atualmente na 11ª colocação do Brasileirão, com 44 pontos, o Vasco volta a campo nesta quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), diante do Internacional. A partida faz parte da reta final da temporada, enquanto o Cruz-Maltino começa a estruturar os próximos passos para 2027.