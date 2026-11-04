Carlos Forbs impõe ao PSV uma noite extremamente dolorosa na Liga dos Campeões

O PSV sofreu uma derrota especialmente frustrante na Liga dos Campeões na noite de quarta-feira. Em casa, a equipe de Peter Bosz perdeu por 2 a 1 para o Club Brugge, que soube aproveitar os espaços cedidos pelo PSV. O ex-jogador do Ajax Carlos Forbs marcou o gol da vitória em Eindhoven.

A expectativa era de um jogo aberto em Eindhoven, e foi o que aconteceu: o primeiro tempo teve muitas chances. A melhor delas foi de Sergiño Dest, que recebeu um passe espetacular de Ivan Perisic e saiu na cara do gol, mas finalizou sem força. Yann Sommer conseguiu fazer a defesa.

O PSV tinha uma ligeira superioridade, mas saiu atrás no placar aos 25 minutos. Joaquin Seys cruzou, e Nicolò Tresoldi, em boa fase, cabeceou com precisão para as redes. Foi um golpe para a equipe de Bosz, que depois ainda teve sorte. Forbs saiu sozinho diante de Kovár duas vezes, mas faltou precisão nas finalizações: na primeira, chutou muito por cima; pouco depois, acertou o goleiro tcheco.

Do outro lado, o PSV criou perigo esporadicamente. A velocidade de Ruben van Bommel se mostrou uma arma, embora a equipe de Eindhoven não tenha conseguido aproveitá-la o suficiente. Dest foi quem chegou mais perto do empate após uma bela jogada, mas parou novamente em Sommer.

Depois do intervalo, o PSV precisava mudar a abordagem, e isso resultou em espaços ainda maiores em campo. O Club Brugge teve enormes oportunidades para ampliar a vantagem nos contra-ataques, mas os belgas foram surpreendentemente imprecisos na conclusão das jogadas. Isso logo custou caro: aos 54 minutos, Kodai Sano empatou com um chute que desviou no caminho: 1 a 1.

O PSV foi recompensado pelo esforço e ainda tinha tempo de sobra para tentar virar o jogo. A equipe se lançou ao ataque, mas esqueceu que defender também faz parte do futebol. Após uma perda de bola custosa de Mijnans, um único passe em profundidade deixou o caminho completamente aberto, e o veloz Forbs aproveitou: 2 a 1.

Nos minutos finais, o PSV fez de tudo para reverter a desvantagem, mas não conseguiu. Esmir Bajraktarevic teve uma cobrança de falta defendida por Sommer, no último lance de perigo da partida. Assim, o Club Brugge venceu, e a classificação para os playoffs da Liga dos Campeões se tornou uma tarefa muito difícil para o PSV.