Carl Hoefkens toma uma decisão sobre o seu futuro no NAC Breda

Carl Hoefkens continua como técnico principal do NAC Breda, informou o clube, que sofreu rebaixamento, nesta quinta-feira em seu site. O técnico belga fará de tudo para levar o NAC de volta à Vriendenloterij Eredivisie. “Nas últimas semanas, Hoefkens realizou avaliações intensas e sinceras com a diretoria, nas quais foram discutidos os aspectos positivos e negativos da temporada 2025/2026.”

Hoefkens se pronunciou imediatamente no site do clube. “Ainda me dói muito não termos alcançado nosso objetivo da última temporada, que era a permanência. Isso me incomoda profundamente e, nas últimas duas semanas, muitas vezes não consegui dormir por causa disso.”

O treinador conquistou o coração do NAC e se sente em casa em Breda. “Há dois anos, embarquei com convicção nessa aventura no NAC e sinto que ainda estou no meio dela. O NAC é um clube cheio de ambição e onde, na minha opinião, cada vez mais passos estão sendo dados para frente.”

O autocrítico Hoefkens assume total responsabilidade pelo rebaixamento do NAC. “Mas sou um lutador, alguém que busca a revanche e que quer fazer de tudo para levar este clube de volta ao topo.”

“Nas longas conversas com a diretoria, também sinto muita confiança por parte do NAC. E esse sentimento é totalmente recíproco. Ainda não terminei minha trajetória no NAC. Quero, junto com todos os envolvidos no clube, lutar para voltar e disputar o acesso.”

O NAC terminou a última temporada na décima sétima posição e, após a pausa de verão, jogará na Keuken Kampioen Divisie. Isso acontecerá com Hoefkens, que recentemente foi cotado pelo OH Leuven, mas que, portanto, permanecerá em Breda.