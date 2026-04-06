Caragher se despede de Mohamed Salah com palavras emocionantes: “Excepcional desde o início”

O ex-jogador do Liverpool, Jamie Carragher, falou de forma positiva sobre a trajetória do astro egípcio Mohamed Salah com os “Reds”, enfatizando a dificuldade de substituí-lo e a importância da estabilidade e do compromisso na construção de um legado futebolístico.

Essas palavras positivas de Carragher vêm após o recente anúncio de Mohamed Salah de que deixará o Liverpool ao final da atual temporada 2025-2026, apesar de seu contrato permanecer válido até o verão de 2027.

O astro egípcio ainda não decidiu seu próximo destino, em meio a especulações sobre uma possível transferência para a Liga Saudita ou a Liga Americana, ou a continuidade na Europa com outro clube.

Salah é considerado um dos jogadores mais importantes da história do clube, tendo contribuído de forma decisiva para a conquista de vários títulos, e deixará Anfield deixando um legado rico em conquistas e memórias.

Caragher disse, em declarações ao jornal “Liverpool Echo”: “Salah foi um jogador excepcional desde o início, e ninguém esperava que ele chegasse a esse nível tão alto com o Liverpool”.

O ex-zagueiro acrescentou: “Ele é um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do clube. Passou nove temporadas completas aqui, e o verdadeiro segredo por trás de seu sucesso está na consistência impressionante de seu desempenho ao longo dos anos”.

Caragher continuou elogiando a determinação de Salah: “O que mais me impressiona nele é que ele participa de todos os jogos semanalmente sem se cansar. Sinto muito orgulho quando olho para a carreira dele. A sorte pode ter um papel na prevenção de lesões, mas a vontade constante de estar presente e participar é o que realmente o diferencia”.

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E ele enfatizou: “Para mim, o valor dele não se limita apenas à sua alta qualidade técnica, mas também ao seu compromisso diário com a equipe e à sua disposição para disputar todas as partidas. Já vimos grandes jogadores como Luis Suárez, Michael Owen e Robbie Fowler, e não estou dizendo que substituir Salah será algo fácil de forma alguma.”

Caragher concluiu sua fala com um otimismo cauteloso em relação ao futuro: “Talvez precisemos de um ponta-direita de outro tipo, que se concentre mais em criar oportunidades, e não acho que o Liverpool precise contratar um grande astro caríssimo para substituí-lo”.

Ele concluiu suas declarações dizendo: “Trouxemos grandes estrelas no verão passado, mas os resultados ainda não foram totalmente satisfatórios; o segredo está em escolher o jogador certo pelas razões certas”.