Capitão maluco! Da Cunha alerta os craques do Como para não perderem a cabeça após avalanche de nove gols

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O capitão do Como, Lucas Da Cunha, descreveu a vitória por 9 a 1 fora de casa sobre o RC Lens como um “resultado maluco”, mas ressaltou que seus companheiros de equipe precisam manter os pés no chão. O meio-campista deu o exemplo em campo ao marcar o quarto gol do Como em uma noite histórica na Europa.

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Capitão lidera o Como em vitória inacreditável fora de casa

Lucas Da Cunha, capitão do Como 1907, viveu uma noite inesquecível ao liderar a equipe de Cesc Fabregas em uma vitória histórica por 9 a 1 sobre o RC Lens. O time italiano teve uma atuação ofensiva arrasadora e conquistou, de forma contundente, sua primeira vitória fora de casa na trajetória europeia.

Da Cunha coroou sua grande atuação individual ao marcar o quarto gol do Como no início do segundo tempo.

O capitão ajudou a comandar uma atuação coletiva implacável, na qual Anastasios Douvikas fez três gols, enquanto Nico Paz, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e o estreante Matteo Papaccioli também marcaram.

Da Cunha exalta a determinação e a execução incansável

Após liderar sua equipe na vitória recorde, Da Cunha comemorou a vontade do elenco e a concentração desde o apito inicial. "É uma noite incrível. Começamos com muita vontade, queríamos conquistar os três pontos, como sempre, e hoje conseguimos fazer isso", afirmou o capitão.

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O meio-campista de 25 anos deu o tom ao domínio do Como no meio-campo e garantiu que os visitantes mantivessem o ritmo ao longo dos 90 minutos.

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Seu gol, aos 47 minutos, praticamente acabou com qualquer esperança de reação do Lens.

Capitão faz alerta firme contra o excesso de confiança

Apesar de o placar ter causado espanto em toda a Europa, Da Cunha demonstrou sua liderança ao alertar os companheiros para que não se empolgassem demais. "É uma noite louca e um resultado louco, mas não podemos nos precipitar", ressaltou o capitão.

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O capitão destacou que conquistar os três pontos continuava sendo o principal objetivo, independentemente da impressionante diferença de gols.

"Viemos buscar os três pontos e foi isso que conseguimos", acrescentou Da Cunha.

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Lideranças estabelecem o padrão para o projeto de Fabregas

A reação ponderada de Da Cunha após a partida reflete o ambiente de maturidade estabelecido sob o comando do técnico Cesc Fabregas.

O capitão garantirá que o elenco volte a se concentrar rapidamente quando retomar seus compromissos nacionais e europeus.

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O Como ganhará enorme confiança com a liderança de seu capitão e a precisão na execução demonstrada em uma noite que ficará por muito tempo na história do clube.