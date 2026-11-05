Capitão maluco! Da Cunha alerta os craques do Como para não perderem a cabeça após avalanche de nove gols

Capitão lidera o Como em vitória inacreditável fora de casa
Lucas Da Cunha, capitão do Como 1907, viveu uma noite inesquecível ao liderar a equipe de Cesc Fabregas em uma vitória histórica por 9 a 1 sobre o RC Lens. O time italiano teve uma atuação ofensiva arrasadora e conquistou, de forma contundente, sua primeira vitória fora de casa na trajetória europeia.
Da Cunha coroou sua grande atuação individual ao marcar o quarto gol do Como no início do segundo tempo.
O capitão ajudou a comandar uma atuação coletiva implacável, na qual Anastasios Douvikas fez três gols, enquanto Nico Paz, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina e o estreante Matteo Papaccioli também marcaram.
Da Cunha exalta a determinação e a execução incansável
Após liderar sua equipe na vitória recorde, Da Cunha comemorou a vontade do elenco e a concentração desde o apito inicial. "É uma noite incrível. Começamos com muita vontade, queríamos conquistar os três pontos, como sempre, e hoje conseguimos fazer isso", afirmou o capitão.
O meio-campista de 25 anos deu o tom ao domínio do Como no meio-campo e garantiu que os visitantes mantivessem o ritmo ao longo dos 90 minutos.
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Seu gol, aos 47 minutos, praticamente acabou com qualquer esperança de reação do Lens.
Capitão faz alerta firme contra o excesso de confiança
Apesar de o placar ter causado espanto em toda a Europa, Da Cunha demonstrou sua liderança ao alertar os companheiros para que não se empolgassem demais. "É uma noite louca e um resultado louco, mas não podemos nos precipitar", ressaltou o capitão.
O capitão destacou que conquistar os três pontos continuava sendo o principal objetivo, independentemente da impressionante diferença de gols.
"Viemos buscar os três pontos e foi isso que conseguimos", acrescentou Da Cunha.
Lideranças estabelecem o padrão para o projeto de Fabregas
A reação ponderada de Da Cunha após a partida reflete o ambiente de maturidade estabelecido sob o comando do técnico Cesc Fabregas.
O capitão garantirá que o elenco volte a se concentrar rapidamente quando retomar seus compromissos nacionais e europeus.
O Como ganhará enorme confiança com a liderança de seu capitão e a precisão na execução demonstrada em uma noite que ficará por muito tempo na história do clube.