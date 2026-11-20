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Paulo Fonseca decidiu recentemente deixar o Olympique Lyon no meio da temporada para assumir o Sporting de Portugal. Em imagens divulgadas pelo Lyon, o técnico português comunica aos jogadores sua decisão de aceitar a proposta do clube de Lisboa. O capitão do Lyon, Corentin Tolisso, tomou a palavra e deixou claro que não gostou da notícia.

Nos dias anteriores ao anúncio de sua saída, já estava mais ou menos claro que Fonseca iria para o Sporting. No domingo, 1º de novembro, o Lyon venceu o SCO Angers por 2 a 0, e ele comandou Les Gones pela última vez à beira do campo.

Tolisso marcou o gol do 2 a 0 nos minutos finais e comemorou pulando nos braços de Fonseca. O treinador não conseguiu conter a emoção e, após a partida, reconheceu que havia interesse concreto.

No dia seguinte ao jogo, Fonseca comunicou oficialmente sua saída aos jogadores. "A vida é cheia de surpresas", disse Fonseca ao elenco. "Se vocês tivessem me dito há uma semana que estaríamos tendo esta conversa agora, seria difícil imaginar."

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"Mas, assim como acontece com vocês, os treinadores também recebem propostas. Recebi uma proposta de um clube de Portugal. O clube da minha infância, devo dizer. Decidi aceitá-la."

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"Estou longe de Portugal", prosseguiu o ex-zagueiro de 53 anos. "Saí de Portugal há onze anos, meus filhos estão lá, minha família está lá. É impossível para mim recusar", afirmou Fonseca.

Então Tolisso tomou a palavra. "Você sempre diz: 'Não desistam, não desistam.' Mas hoje parece que é você quem está desistindo de nós, então é difícil aceitar. Mas consigo entender que você queira ir para aquele clube."

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Quando Fonseca deixou o Lyon, o clube ocupava a terceira posição na Ligue 1. Na partida seguinte, perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Stade Brest e agora está em quinto lugar. O novo treinador, Carlos Vicens, estará à beira do campo pela primeira vez no sábado, contra o Lille OSC.

Fonseca estreou com vitória como treinador do Sporting em 7 de novembro: a equipe superou o Moreirense por 1 a 0. Ainda assim, o clube da capital, terceiro colocado, segue nove pontos atrás do líder FC Porto, diferença que levou à demissão de Rui Borges no mês passado.