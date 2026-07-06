Caos total na Copa do Mundo: país quer que o cartão amarelo do craque seja anulado

A decisão da FIFA de anular a suspensão do atacante americano Folarin Balogun tem grandes consequências. O jornal L’Équipe informa agora que a França espera que o cartão amarelo de Michael Olise seja anulado.

O astro francês recebeu o cartão nas oitavas de final contra o Paraguai (vitória por 0 a 1). Após uma confusão, Matías Galarza caiu com veemência no gramado, mas as imagens mostraram claramente que Olise apenas segurou levemente a camisa do adversário. Mesmo assim, ele recebeu um cartão amarelo.

Na quinta-feira, a França enfrenta o Marrocos nas quartas de final. Caso Olise receba outro cartão amarelo nessa partida, ele perderá a eventual semifinal. A federação francesa quer evitar isso e já entrou com um recurso.

São cenas um tanto insólitas na Copa do Mundo. Nunca antes um cartão amarelo havia sido anulado, mas durante esta fase final nos Estados Unidos nada parece impossível.

Embora o The Athletic afirme que o recurso da França não tenha relação com a polêmica em torno de Balogun, é claro que não dá para ver os dois casos como totalmente separados. Graças à decisão da FIFA tomada esta madrugada, o atacante dos Estados Unidos poderá jogar “normalmente” contra a Bélgica.

A Federação Belga de Futebol ainda entrou com um recurso, mas sem sucesso. Infantino informou que os órgãos judiciais da FIFA são “independentes” e que o telefonema com Donald Trump “não teve qualquer influência”.