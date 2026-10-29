Caos total na Copa da Holanda: "pessoal de jaquetas pretas" ataca em massa torcedores do time da casa

Houve uma grande confusão após a partida entre Kozakken Boys e FC Utrecht. Em Werkendam, torcedores das duas equipes trocaram socos em campo, segundo o De Telegraaf.

"Depois do jogo, a situação saiu bastante do controle em Werkendam, com a turma das jaquetas pretas partindo para a briga. Uma pena para a Copa da Holanda, esse tipo de gente sem noção", escreveu Jeroen Kapteijns.

"Os homens de jaquetas pretas que estão em campo vieram do setor do FC Utrecht e estão atacando os torcedores do time da casa", continuou o jornalista do De Telegraaf. Imagens mostram uma lixeira com rodas sendo arremessada.

"Aí você tem a chance de assistir a um jogo da copa em um ambiente acessível, sem grades de vários metros de altura e tudo mais. Tranquilamente, com uma cerveja na mão. Mas é claro que a situação tem de sair do controle de novo. Você já sabe o que esperar quando vê os setores antes da partida. Todo mundo de jaqueta preta, nenhuma cor do clube à vista, 'torcedores' com uma agenda agressiva própria", concluiu.

Enquanto isso, policiais conduziram os torcedores do FC Utrecht para dentro do ônibus. Os torcedores do Kozakken Boys foram expulsos do campo por cães policiais.

O FC Utrecht venceu o Kozakken Boys fora de casa por 0 a 1 na noite de quinta-feira. Um gol do zagueiro Nikolas Panagiotou foi suficiente para garantir a vitória.