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Kozakken
Bart DHanis
Traduzido por

Caos total na Copa da Holanda: "pessoal de jaquetas pretas" ataca em massa torcedores do time da casa

Kozakken Boys x Utrecht
Kozakken Boys
Utrecht
Copa da Holanda

Houve uma grande confusão após a partida entre Kozakken Boys e FC Utrecht. Em Werkendam, torcedores das duas equipes trocaram socos em campo, segundo o De Telegraaf.

"Depois do jogo, a situação saiu bastante do controle em Werkendam, com a turma das jaquetas pretas partindo para a briga. Uma pena para a Copa da Holanda, esse tipo de gente sem noção", escreveu Jeroen Kapteijns.

"Os homens de jaquetas pretas que estão em campo vieram do setor do FC Utrecht e estão atacando os torcedores do time da casa", continuou o jornalista do De Telegraaf. Imagens mostram uma lixeira com rodas sendo arremessada.

"Aí você tem a chance de assistir a um jogo da copa em um ambiente acessível, sem grades de vários metros de altura e tudo mais. Tranquilamente, com uma cerveja na mão. Mas é claro que a situação tem de sair do controle de novo. Você já sabe o que esperar quando vê os setores antes da partida. Todo mundo de jaqueta preta, nenhuma cor do clube à vista, 'torcedores' com uma agenda agressiva própria", concluiu.

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Enquanto isso, policiais conduziram os torcedores do FC Utrecht para dentro do ônibus. Os torcedores do Kozakken Boys foram expulsos do campo por cães policiais.

O FC Utrecht venceu o Kozakken Boys fora de casa por 0 a 1 na noite de quinta-feira. Um gol do zagueiro Nikolas Panagiotou foi suficiente para garantir a vitória.

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