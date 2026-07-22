Na segunda-feira, tudo deu errado durante o treino do Wolverhampton Wanderers. A situação envolvendo Tolu Arokodare se agravou a tal ponto que o treino teve que ser cancelado, segundo o jornal local Wolverhampton Express and Star. Enquanto isso, o jornalista especializado em transferências Matteo Moretto informa que o Ajax está interessado no atacante.

O novo técnico do Wolves comunicou recentemente a Arokodare que ele não era mais bem-vindo ao time principal. A notícia não foi bem recebida pelo nigeriano, que, apesar disso, compareceu normalmente ao campo de treinamento de Compton Park. Lá, ocorreu um conflito, após o qual o clube da Championship decidiu cancelar o treino. Um dia depois, a segurança foi acionada para impedir que Arokodare voltasse ao complexo sem ser convidado.

O Wolverhampton espera que o atacante deixe o clube ainda neste verão. De acordo com o Express and Star, o atacante de 25 anos não foi oficialmente banido do complexo de treinamento, mas sua permanência no clube corre o risco de terminar em uma despedida conflituosa.

Na temporada passada, Arokodare foi punido disciplinarmente após um desentendimento com seu companheiro de equipe Mateus Mané, de 18 anos. O incidente ocorreu no vestiário após a derrota por 4 a 0 para o West Ham United. Segundo fontes, Arokodare foi o único agressor na ocasião.

O atacante nigeriano foi contratado em 2025, vindo do KRC Genk, por 28 milhões de euros. Em uma temporada decepcionante, na qual o Wolves foi rebaixado, ele marcou apenas três gols na Premier League.

Tudo indica que o Wolverhampton deseja se separar de Arokodare neste verão. O clube aceitou recentemente uma oferta do Trabzonspor para contratá-lo por empréstimo, mas o jogador recusou a transferência. Além disso, Matteo Moretto menciona de passagem que o Ajax estaria interessado no nigeriano. O time de Amsterdã já havia contratado Marcos Leonardo no início deste verão por cerca de dezoito milhões de euros.







