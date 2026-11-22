Apesar de o sc Heerenveen ter motivos de sobra para comemorar após a vitória no clássico contra o FC Groningen (1-3), houve alguns incidentes no setor visitante na noite de sábado. A informação é da RTV Noord.
Torcedores do time da Frísia teriam arrancado da parede, a pontapés, "vários vasos sanitários e pias", segundo o veículo local. O prejuízo seria de milhares de euros.
Os responsáveis pelos tumultos teriam agido no intervalo da partida. Naquele momento, o Heerenveen já vencia por 0-1, mas, ainda assim, o banheiro masculino foi destruído de forma violenta.
"Várias pias foram arrancadas da parede a pontapés, e alguns vasos sanitários foram completamente destruídos", informou a RTV Noord. "Na manhã de segunda-feira, será possível saber o valor exato do prejuízo. Será feito então um levantamento completo."
"O FC Groningen vai cobrar do sc Heerenveen o ressarcimento pelos danos causados. Em seguida, o clube da Frísia tentará identificar os responsáveis para cobrar deles o ressarcimento. De qualquer forma, já está claro que o prejuízo chega a milhares de euros."
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"É muito decepcionante que, após uma bela noite dentro de campo para o sc Heerenveen, tenham ocorrido depredações no setor visitante", disse Ferry de Haan, diretor-geral do sc Heerenveen.
"Esse comportamento não condiz com os valores e princípios do sc Heerenveen, e nós o repudiamos expressamente. Esperamos identificar os responsáveis para que eles arquem com os prejuízos."
"Trata-se de um comportamento inaceitável de uma ou mais pessoas. Não há lugar para esse tipo de atitude no sc Heerenveen, e continuaremos trabalhando para acabar com ela", concluiu De Haan.
Dentro de campo, portanto, a noite foi positiva para o Heerenveen. A equipe venceu o FC Groningen por 1-3 no Dérbi do Norte. Com isso, o time do técnico Robin Veldman ocupa uma boa sexta posição na Eredivisie, a apenas cinco pontos do líder PSV.