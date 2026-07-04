Caos total em Haia após a vitória do Marrocos na Copa do Mundo: a polícia intervém com firmeza

A alegria após a vitória do Marrocos sobre o Canadá se transformou rapidamente em agitação no bairro de Schilderswijk, em Haia, no sábado. Enquanto os torcedores inicialmente comemoravam a vitória, pouco tempo depois a polícia teve que lidar com fogos de artifício lançados contra os policiais. O repórter Owen O'Brien está acompanhando os acontecimentos ao vivo pelo X.

O’Brien relatou inicialmente que o clima era de festa depois que o Marrocos, com a vitória, se classificou para a próxima fase. Pouco antes, ele já havia informado que a polícia estava presente em grande número no bairro de Schilderswijk, incluindo a brigada canina, a polícia montada e um canhão de água.

Segundo o repórter, o bairro parecia estar praticamente isolado e a polícia estava visivelmente com um contingente muito maior do que em jogos anteriores do Marrocos. Também estavam presentes os chamados “romeos”. Esse é o nome popular dado à Unidade de Detenção (AE), policiais à paisana que se misturam à multidão para observar os agitadores e, se necessário, detê-los imediatamente.

Pouco tempo depois, o clima mudou completamente. O’Brien relatou que um grupo de homens mascarados com uma faixa apareceu, após o que a situação se agravou. Em imagens que ele compartilhou no X, é possível ver como a Unidade de Detenção intervém e realiza uma primeira prisão em meio ao caos que se instalou.

Mas não parou por aí. Poucos minutos depois, O’Brien relatou uma segunda prisão no bairro de Schilderswijk. Ao mesmo tempo, ele escreveu que a agitação continuava e que os policiais foram alvo de fogos de artifício enquanto realizavam seu trabalho.

Enquanto isso, a presença policial continuava intensa. Além das unidades regulares, a brigada canina, a polícia montada e a Unidade de Detenção também permaneceram ativas na área para manter a situação sob controle.

Nas redes sociais, surgiram também imagens de uma prisão realizada pela Unidade de Prisão (AE), compartilhadas por Bob van Keulen. Nessas imagens, também é possível ver como os chamados “romeos” intervêm no bairro de Schilderswijk durante os distúrbios após a partida entre Canadá e Marrocos.



















