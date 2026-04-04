Caos total: após a saída de Enzo Fernández, a próxima estrela do Chelsea flerta abertamente com o Real Madrid

Parece haver alguma agitação no elenco do Chelsea neste momento. Enzo Fernández foi excluído do elenco pelo clube nesta semana, depois de se ter pronunciado favoravelmente sobre uma possível transferência para o Real Madrid. Moisés Caicedo está seguindo o mesmo caminho, segundo a mídia espanhola.

O meio-campista equatoriano de 24 anos concedeu, nesta semana, uma entrevista detalhada ao Diario AS, na qual, assim como Fernández, falou abertamente sobre Madrid. Por coincidência, a seleção do Equador esteve hospedada na capital espanhola durante a última janela de jogos internacionais.

“É realmente incrível”, começa Caicedo a entrevista. “A cidade é realmente linda. Já estive aqui antes e sempre fico entusiasmado com ela. O clima também é maravilhoso... Estou muito feliz por estar aqui”, afirma.

Logicamente, após essas palavras, Caicedo é questionado imediatamente sobre seu futuro, considerando que vários de seus ídolos jogaram no Santiago Bernabéu. “No futebol nunca se sabe, né? Tenho contrato com o Chelsea agora”, responde ele.

“Sinceramente, ainda não pensei realmente em outro clube, em sair de Londres, mas, enfim, no futebol nunca se sabe. A única coisa que quero é aproveitar. Tenho um contrato e quero continuar jogando enquanto Deus permitir. Depois, veremos o que acontece”, continua ele.

Caicedo tem contrato com o Chelsea até meados de 2031, com opção de renovação por mais um ano. Fernández tem contrato até um ano depois, mas ambos os jogadores parecem ainda não ter tirado o Madrid da cabeça. Declarações semelhantes custaram caro ao argentino esta semana: Fernández foi cortado da equipe pelo técnico Liam Rosenior e perderá tanto a partida da copa contra o Port Vale quanto o jogo do campeonato contra o Manchester City.

“O Chelsea é um clube fantástico”, afirma Caicedo. “Eles me ajudaram imensamente desde que cheguei. Quero agradecer a eles por isso e demonstrar isso em cada partida, enquanto estiver aqui. E bem, o tempo dirá”, conclui ele.