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FBL-EUR-C1-BARCELONA-PRESSERAFP
Hussein Hamdy
Traduzido por

Caos no trânsito coloca Flick em situação embaraçosa antes do duelo com o Galatasaray

H. Flick
P. Cubarsi
Barcelona
Galatasaray
Liga dos Campeões
Alemanha
Espanha
Turquia

Não é um dos hábitos do treinador alemão

Envolveu-se o alemão Hansi Flick, técnico do Barcelona, em uma situação embaraçosa 24 horas antes do confronto com o Galatasaray, na segunda rodada da fase de liga da Champions League.

Segundo o jornal espanhol "AS", os organizadores da entrevista coletiva de Flick em Istambul foram obrigados a adiá-la por 30 minutos devido ao atraso na chegada do treinador alemão.

O jornal espanhol destacou que muitos jornalistas estavam presentes e aguardaram a chegada de Pau Cubarsí e Hansi Flick, que se atrasaram para o horário da coletiva por causa do trânsito congestionado em Istambul.

O Barcelona havia superado o Feyenoord por 5 a 1 na partida da primeira rodada, enquanto o time do técnico Hansi Flick busca a primeira vitória do Barça fora de casa


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