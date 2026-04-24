Caos no final da partida do KKD: torcedores visitantes enfurecidos lançam tochas na arquibancada da torcida da casa; jogo suspenso

A partida decisiva da Keuken Kampioen Divisie entre o SC Cambuur e o Vitesse saiu completamente dos eixos na sexta-feira. O jogo em Leeuwarden foi interrompido quando o placar estava em 1 a 1, depois que fogos de artifício lançados da arquibancada visitante atingiram a arquibancada da torcida da casa. Isso aconteceu logo após Mark Diemers ter marcado o gol de empate do Cambuur em uma cobrança de falta.

Para o Vitesse, havia muito em jogo antes do jogo, pois apenas uma vitória oferecia a perspectiva de chegar aos play-offs. Os jogadores de Arnhem, portanto, começaram a partida com intenções claras. O Cambuur jogou principalmente para a torcida e para a despedida do técnico Henk de Jong.

Pouco antes do intervalo, o Vitesse abriu o placar com Naoufal Bannis, que finalizou com maestria um cruzamento: 0 a 1. Com isso, a equipe de Arnhem parecia estar fazendo exatamente o que era necessário na busca pelos playoffs. O Cambuur precisava correr atrás do resultado após o intervalo.

No entanto, pouco depois, os visitantes ficaram com dez jogadores após um segundo cartão amarelo para Nathangelo Markelo. Isso deu nova esperança ao Cambuur, e o time da casa aumentou bastante a pressão. O Vitesse foi sendo cada vez mais recuado.

Essa pressão resultou, aos 51 minutos, no gol de empate de Mark Diemers. O capitão cobrou uma falta de longe de forma magnífica e empatou o jogo em 1 a 1.

Quase imediatamente após o empate, o clima no estádio mudou completamente. Da arquibancada visitante do Vitesse, várias tochas acesas foram lançadas em direção à torcida do Cambuur.

A partida foi temporariamente interrompida por causa disso, mas já foi retomada.