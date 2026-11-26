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O jogo da Europa League entre Besiktas e Hapoel Beer Sheva mergulhou no caos. Antes da partida, os jogadores do Besiktas se recusaram a apertar a mão dos adversários israelenses. Depois, houve confusão nas arquibancadas e fora do estádio.

Por motivos de segurança, a partida não é disputada em Istambul, mas em Batumi, na Geórgia. A tensão já era evidente antes do jogo. Torcedores do Besiktas abriram uma faixa com a frase: "Se você não pode impedir a injustiça, torne-a conhecida por todos."

O Besiktas também não concordou com a necessidade de jogar em outro país uma partida europeia em que tinha o mando de campo. Após a execução do hino da Europa League, os jogadores do Besiktas se recusaram a apertar a mão dos adversários.

No encontro entre os capitães, Orkun Kökçü, de Haarlem, também não apertou a mão de seu colega israelense Miguel Vitor.

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Durante a partida, a situação saiu do controle. Um homem que exibiu a bandeira da Palestina foi tratado com violência pela polícia local, o que provocou uma briga.

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A confusão se intensificou. A polícia usou gás lacrimogêneo e cassetetes contra os torcedores do Besiktas, que reagiram. Um torcedor do Besiktas foi tratado com tamanha violência que sofreu um forte sangramento e precisou ser levado ao hospital. Também houve muita agitação fora do estádio.

O Besiktas recebe apoio total de clubes turcos, entre eles Trabzonspor, Galatasaray, Basaksehir e Fenerbahçe. O último escreveu: "Assim como para qualquer cidadão turco que considera uma responsabilidade humana apoiar os oprimidos, é inaceitável o uso de força desproporcional contra torcedores do Besiktas que manifestam apoio ao povo palestino."

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A Federação Turca de Futebol (TFF) também se manifestou. "Atuaremos com determinação em instâncias nacionais e internacionais para tomar todas as medidas necessárias, em primeiro lugar junto à UEFA, e garantir que os responsáveis sejam responsabilizados."

Até o momento da publicação, o Besiktas ainda não havia se pronunciado sobre os acontecimentos. Após uma paralisação temporária, a partida acabou sendo retomada pelo árbitro. No intervalo, o placar está em 0 a 0, em parte porque Kökçü perdeu um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo.