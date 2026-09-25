Breel Embolo foi retirado imediatamente da seleção da Suíça. O atacante, assim como Granit Xhaka, falsificou seu certificado de vacinação contra a COVID-19, informa a federação suíça de futebol.

Na semana passada, isso virou grande notícia na Suíça. O capitão do Sunderland, Xhaka, obteve de um médico em Lucerna um certificado falso, no qual constava que ele havia sido vacinado contra a COVID-19, embora não tivesse sido.

O meio-campista confirmou isso posteriormente a uma agência de imprensa alemã. Ele foi retirado imediatamente da seleção da Suíça e será interrogado na próxima semana pelas autoridades suíças.

Agora, a federação suíça informa que Embolo também se tornou culpado pela falsificação do certificado, razão pela qual ele também deixou imediatamente o centro de treinamento. Ainda não se sabe se Embolo também será processado criminalmente pelas autoridades suíças.

O atacante fará falta à seleção, já que marcou 26 gols em 82 partidas pela equipe nacional.

Nesta Data Fifa, a Suíça enfrentará, respectivamente, Macedônia do Norte, Escócia, Eslovênia e depois novamente a Macedônia do Norte.



