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Cânticos reprováveis após momento insano em FC Twente x Ajax

Twente x Ajax
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Ajax
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A partida entre FC Twente e Ajax foi marcada, na tarde de domingo, por gritos ofensivos dirigidos ao árbitro Joey Kooij. Ele virou alvo da torcida aos 78 minutos, depois que uma intervenção incomum do VAR interrompeu uma grande chance de empate do FC Twente.

O lance começou quando Sofyan Amrabat, que havia entrado no Ajax, perdeu a bola para Ramiz Zerrouki dentro da própria área. O meio-campista do FC Twente parecia ter uma ótima oportunidade para fazer o 2 a 2.

Foi exatamente nesse momento, porém, que Kooij decidiu paralisar o jogo. O árbitro foi chamado por Dennis Higler, responsável pelo VAR, para revisar um lance ocorrido cerca de meio minuto antes.

Tratava-se de um toque de mão de Wout Weghorst em um escanteio do Ajax. O atacante havia tocado a bola com a mão, mas o lance tinha sido precedido por uma falta de Dies Janse.

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O defensor do FC Twente havia empurrado Weghorst, deixando o atacante em meio à disputa. Kooij reviu as imagens e levou bastante tempo para tomar uma decisão.

No fim, o árbitro decidiu não marcar pênalti. A frustração do FC Twente foi ainda maior porque o apito havia interrompido o ataque promissor de Zerrouki.

A decisão provocou enorme revolta nas arquibancadas da De Grolsch Veste. Os torcedores do FC Twente passaram a dirigir sua frustração em massa a Kooij. "Joey é um filho da puta", gritaram nas arquibancadas.

Depois, o Twente ainda conseguiu um ponto contra o Ajax por meio de um pênalti discutível de Wout Weghorst. Após o fim da partida, Kooij também foi chamado de "filho da puta" em coro pela torcida do Twente. O árbitro ainda foi recebido com uma intensa vaia ao deixar o campo.

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