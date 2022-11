Cannobio na seleção do Uruguai rende R$ 53 mil por dia ao Athletico

Atacante está disputando a Copa do Mundo 2022 com a seleção uruguaia após se destacar no Athletico

Agustín Canobbio, de 24 anos, é o único jogador atleticano que foi para a Copa do Mundo 2022, no Qatar. Convocado pelo técnico Diego Alonso, o tempo que o atacante servir a seleção uruguaia vai render dólares ao Furacão.

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

O valor pago pela Fifa aos clubes com jogadores no Mundial será 10 mil dólares (R$ 53 mil) por dia, sendo que uma estimativa da entidade deve pagar 209 milhões de dólares (cerca de R$ 1,1 bilhão) aos clubes com jogadores na Copa.

Canobbio chegou com cartaz ao Athletico no final de março. Com o título de melhor jogador do Campeonato Uruguaio o jogador chega como a contratação mais cara da história do Athletico. O Furacão pagou ao Peñarol, do Uruguai, R$ 15,2 milhões. Esse valor seria superado mais tarde quando o Athletico contrataria Vitor Roque, do Cruzeiro, por R$ 24 milhões.

Com a camisa do Furacão o uruguaio tem muito a evoluir, é o que diz Canobbio em entrevista recente à GOAL logo após a final da Libertadores.

‘’Foi um ano difícil. Uma mudança muito boa na minha carreira. Obviamente que venho depois de uma lesão, mas sempre me coloquei à disposição e jogando com muita garra, mas tenho que melhorar para ano que vem’’, analisou o atacante.

Foram três gols em 39 partidas na temporada 2022 com a camisa rubro-negra. Dois gols no Brasileirão, onde disputou 25 jogos, 1 gol na Libertadores, onde jogou 12 partidas e o atacante passou em branco na Copa do Brasil em duas partidas disputadas.