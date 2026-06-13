Ele disputou sua última partida pela seleção em março de 2022 contra a Dinamarca, mas mesmo assim o atacante do Valencia, Arnaut Danjuma, acredita ter potencial para ser convocado para a seleção holandesa, como ele mesmo revelou no programa Het Oranje Café.

O apresentador Sam van Royen pergunta logo no início do programa por que o jogador, que já disputou seis partidas pela seleção, não está com a Oranje nos Estados Unidos. “Posso ser sincero? Na verdade, não sei. Se eu tiver que dizer, acho que tenho as qualidades necessárias para jogar pela seleção holandesa. Por que não estou lá, sinceramente não sei. Você está me fazendo uma pergunta difícil.”

“Também não conversei com o Koeman nem nada parecido. Portanto, não posso te dizer o que ele me disse, senão eu já teria contado. Talvez eu não tenha tido um desempenho bom o suficiente. Acho que se resume a isso”, conclui Danjuma.

Quando Van Royen pergunta se ele tem o que é preciso para jogar no nível da atual seleção holandesa, Danjuma responde com convicção. “Sim, acho que sim. Joguei muitas partidas este ano e a LaLiga é, claro, uma boa competição”, continua o ponta.

O atacante de 29 anos fala então sobre algumas escolhas que fez ao longo de sua carreira, incluindo a decisão de jogar pelo Girona há algumas temporadas. “Mas acho que perdi algumas oportunidades no passado, o que poderia ter me permitido participar de mais partidas.”

"Fui para o Girona para jogar a Liga dos Campeões. Naquela época, tivemos uma temporada ruim. E, como jogador, você também precisa estar em um clube que esteja indo bem naquele momento. No Valencia, também tivemos uma temporada razoável, mas também com altos e baixos."

No passado, Danjuma jogou, entre outros, pelo NEC, Villarreal, Bournemouth e Tottenham.