Com um discurso duro e um tom de desafio, João Cancelo decidiu responder à sua maneira à onda de críticas ferozes que recaíram sobre ele após a queda do Barcelona no Parc des Princes, isso poucas horas antes do aguardado duelo do Clássico.

O lateral português havia sido alvo de um ataque violento por parte da torcida e dos analistas após sua atuação modesta na derrota do Barcelona por 2 a 1 diante do Paris Saint-Germain na última terça-feira, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, a primeira derrota do time catalão nesta temporada após uma impressionante sequência de 11 vitórias consecutivas.

Na véspera do Clássico, Cancelo quebrou o silêncio com uma publicação incendiária em sua conta no Instagram, na qual escreveu: "Todo mundo se diz especialista lá das arquibancadas. Gostaria de vê-los descer ao gramado e aguentar a pressão", e acompanhou sua mensagem com a famosa música de Michael Jackson "They Don't Care About Us", em clara referência ao seu descaso com o barulho externo.

O defensor do Barcelona não parou por aí, mas também citou uma frase da professora brasileira Marcela Matos, que busca despertar consciências por meio de seus textos, antes de enviar uma forte mensagem de confiança em outra publicação na qual disse: "Sou o único que não duvida de si mesmo", reforçando que não pretende se render diante das pressões.

https://www.instagram.com/stories/jpcancelo/4013630813396325336/?hl=ar





A forte resposta de Cancelo vem para defendê-lo das críticas que recaíram sobre suas funções defensivas na partida contra o Paris, embora ninguém tenha questionado seu valor ofensivo, sendo ele um jogador que conta com a total confiança do treinador Hansi Flick e da diretoria do clube, que renovou sua confiança nele neste verão com um contrato que se estende por três anos, até junho de 2029.







