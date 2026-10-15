O lateral português João Cancelo, estrela do Barcelona, vem apresentando um desempenho ofensivo impressionante,a ponto de poder ser candidato a substituir o brasileiro Raphinha na posição de falso nove.

O lateral-esquerdo do Barcelona tirou o máximo proveito de suas qualidades táticas e físicas, algo que ficou evidente diante do Galatasaray, e vive seu melhor momento no início da temporada 2026-2027, segundo o jornal catalão "Mundo Deportivo".

Entre Barcelona e seleção portuguesa, Cancelo marcou 3 gols e deu uma assistência nas últimas oito partidas, quatro delas com o clube catalão e quatro com a seleção de seu país.

O feito se torna ainda mais admirável diante de sua função defensiva na ponta, além de sua capacidade de criar oportunidades ofensivas, como aconteceu na partida contra o Galatasaray, na qual marcou um gol para conduzir sua equipe à vitória (4-1), em meio a uma enxurrada de chances do Barcelona marcada por algumas falhas.

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Nesta temporada, Cancelo abriu o placar duas vezes para o Barcelona: a primeira diante do Racing, pela LaLiga, e a segunda na partida contra o Galatasaray, pela Liga dos Campeões.

O jogador português iniciou essa sequência especial com seu gol contra o Racing (7-2), em 16 de setembro, e marcou outro gol, também de fora da área, mas a bola desviou em um dos jogadores adversários.

Na partida contra o Sevilla, em 19 de setembro, foi titular, mas não conseguiu balançar as redes. Em seguida, voltou a marcar contra a Dinamarca (2-4), em 1º de outubro, pela Liga das Nações da Europa, e repetiu o feito em 4 de outubro contra a Noruega (2-1).

Entrou como substituto na partida contra o Getafe, em 10 de outubro, e depois foi titular em 13 de outubro, marcando seu terceiro gol nas últimas três partidas contra o Galatasaray (1-4).



