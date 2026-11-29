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Luis Campos, o guru português do mercado de transferências que ajudou a montar o Paris Saint-Germain bicampeão europeu, revelou em suas redes sociais que atravessa um momento difícil: "Estou vivendo momentos difíceis. Um deles está ligado a um problema de saúde pessoal, que, no entanto, não me impede de trabalhar e de dar o melhor de mim nos meus compromissos profissionais. Antes do jogo contra o City, depois de refletir e meditar após os primeiros tratamentos difíceis, consegui encontrar o equilíbrio necessário para me reerguer e continuar dando o máximo. Não foi fácil. Pude contar com a ajuda do time. Pessoas extraordinárias, dentro e fora de campo. Quando enfrentamos o Barça, temi que meu medo pudesse afetar o time. Mas não foi o que aconteceu, todos foram incríveis. Quem me conhece, porém, sabe o quanto me esforço para manter a harmonia. Com a ajuda do presidente Nasser e de sua equipe, de Luis Enrique e de sua comissão, de Olivier Gagne e de todos os que trabalham diariamente neste grupo extraordinário em Poissy. E, por fim, dos jogadores, que me inundaram de mensagens, visitas pessoais etc., transmitindo energia positiva e me lembrando que, como diz o treinador, nós nos juntamos para defender, nos abrimos para atacar e nos reunimos diante do gol para comemorar. Que time! Juntos, senti a força necessária para superar o obstáculo que a vida colocou no meu caminho. E estamos quase lá. O que não te mata te fortalece. O trabalho me nutre e me faz sentir vivo. É isso que importa para o futuro. Que time! Juntos, senti a força necessária para superar o obstáculo que a vida colocou no meu caminho. E estamos quase lá. O que não te mata te fortalece".

"O trabalho me dá energia e me faz sentir vivo. É isso que importa para o futuro. Sabemos o que queremos", prossegue Campos, conforme a tradução publicada pelo Sportmediaset. "É isso que nos dá confiança. Fizemos nossa parte. Ouvir o presidente, o treinador, nossas equipes… Seguimos em frente sem medo, porque perder Kvara e Doué (dois dos pilares deste time) certamente é um problema, mas seguimos em frente. Serenos, unidos e confiantes, em busca de soluções em casa e/ou fora de casa. Não podemos contratar jogadores em 1º de dezembro. Não estressem quem está bem. Porque quem não está bem não se estressa com vocês. Não tem tempo para isso. O tempo de que essas pessoas dispõem é tão precioso e nobre que permeia todos os seus pensamentos. É possível sugerir 10 nomes por dia (houve um dia em que, dada a importância do PSG no cenário atual do futebol mundial, conquistada em campo e da qual nos orgulhamos), 18 nomes diferentes foram citados para a mesma posição em diversos veículos de diferentes países. Perfeito, todos tentam ser criativos e fazer sua parte. E alguns conseguem… Outros, quase sempre os mesmos, estão muito longe do alvo. Já os conhecemos e não os culpamos por isso. Desde que haja respeito mútuo. E que a liberdade de opinião individual também seja respeitada. Não me incomoda nem um pouco que frequentemente estejam errados. Quem precisa fazer as escolhas certas são, essencialmente, Luís Enrique, Dembélé, Hakimi, Nuno, Akliouche, Ferran, Mayulo e muitos outros verdadeiros campeões e especialistas que seguem tranquilamente seu caminho graças à força do trabalho. Mas, quanto àqueles que inventam, mentem e tentam se aproveitar da situação para destruir o que foi construído até agora, e que estão a serviço de outros interesses paralelos e, às vezes, particulares, que em geral não são os do PSG… que continuem, porque isso não nos incomoda nem um pouco. Eles até nos ajudam neste novo mundo em que aquilo que é verdade agora já não era três minutos atrás. Para mim, prosperar em meio à confusão é o princípio do caos, e muitas pessoas acabaram mal dessa maneira. Para mim, a doença exige o mesmo caminho que a saúde. Respeitar as regras, defender e combater aquilo que nos mata ou nos dá a vida. Sabendo sempre que, mesmo seguindo esse caminho, podemos morrer. Por nossa culpa e/ou pela dos outros. No fim das contas, é simples. Mas só entendemos isso depois. Porque, no fim, tudo vem à tona. E vocês têm medo disso? Eu não".