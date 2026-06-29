Campeonato Saudita ou americano?… Divulgação oficial do destino de Lewandowski

O experiente atacante polonês Robert Lewandowski definiu oficialmente seu futuro, depois que o clube americano Chicago Fire anunciou sua contratação em uma transação sem custos de transferência, encerrando assim a especulação em torno de seu próximo destino, em meio a relatos que o ligavam a uma possível transferência para a Liga Saudita.

O Chicago Fire anunciou hoje, segunda-feira, por meio de sua conta na plataforma X, a contratação de Lewandowski com um contrato válido até o final da temporada 2027-2028, marcando assim a primeira experiência do maior artilheiro da história da Polônia fora da Europa.

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A transferência de Lewandowski ocorreu após o término de seu contrato com o Barcelona, clube pelo qual atuou por quatro temporadas, tendo anteriormente brilhado com as camisas do Bayern de Munique e do Borussia Dortmund, além de suas primeiras passagens pelo Lech Poznań e pelo Znicz Pruszków, na Polônia.

Greg Berhalter, diretor esportivo e técnico do Chicago Fire, declarou em entrevista divulgada pelo site da Major League Soccer: “Robert personifica os valores que buscamos consolidar dentro do clube; ele é um campeão nato e um verdadeiro competidor, e sua chegada reflete nossa ambição de disputar títulos e elevar o nível da equipe.”

Lewandowski possui um histórico excepcional, tendo marcado 629 gols e dado 159 assistências em 869 partidas oficiais pelos clubes, além de ter conquistado 32 títulos, entre os quais se destacam 10 campeonatos alemães, 3 campeonatos espanhóis, a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo de Clubes.

No âmbito internacional, Lewandowski é o maior artilheiro da história da seleção da Polônia, com 89 gols em 167 partidas internacionais. Ele também liderou a seleção de seu país nas edições da Copa do Mundo de 2018 e 2022, além de ter participado de quatro edições do Campeonato Europeu.

Atualmente, o Chicago Fire ocupa a terceira posição na Conferência Leste da MLS e espera que Lewandowski conduza o time à disputa por títulos nas próximas duas temporadas.