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Luca Campedelli, ex-presidente do Chievo, contou sua história ao Corriere della Sera. A seguir, reunimos os trechos mais relevantes da entrevista do dirigente de um time de bairro que se tornou presença constante na Serie A, até o caso das mais-valias. Na entrevista, que o Corsera intitulou "Meu Chievo foi punido duramente pelo sistema. Depois, tentei tirar a própria vida. Hoje não tenho mais conta bancária e dou aulas de esgrima de graça", Campedelli relembra sua trajetória no esporte e na vida pessoal.

Quantos anos levaram da Série C à Série A?

"Oito."

Até a queda, ao mesmo tempo, da Paluani e do Chievo...

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"Meu pai recomendava: 'A bola não pode comer o panetone'. Ou seja, o futebol, o Chievo, não podia causar problemas à empresa. E não causou. Sei que há quem relacione as duas coisas, mas expliquei também no livro Chievo, un delitto perfetto, de Fabiana Della Valle e Raffaele Tomelleri: elas não estão ligadas. Não era a Paluani que financiava o Chievo. Não foi o Chievo que afundou a Paluani."

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Qual foi o erro que você não se perdoa por ter cometido?

"Subestimei a questão do parcelamento do IVA durante a covid. Tínhamos uma dívida com o fisco pequena em comparação com a de outros clubes. Mas eu deveria ter percebido que, para nós, tão pequenos, aquilo poderia ser um problema. Já tinham tentado nos tirar do caminho antes, na época de Eriberto-Luciano."

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Aquele do passaporte falso?

"Ele chegou com o nome de Eriberto, fez uma boa temporada e nós o vendemos à Lazio. Então veio a bomba do Brasil, onde ele passava férias: confessou que se chamava Luciano e que tinha ido para a Itália com os documentos de outra pessoa, três anos mais jovem. Foi uma confusão. A Lazio, em apuros até o pescoço, recusou-se a pagar e se safou. Nós, que havíamos adquirido o jogador no sistema de envelopes fechados, fomos duramente punidos. Perdi o dinheiro e também tive de desistir de comprar Didier Drogba, que depois despontaria..."

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E então?

"A Liga e a Federação, tendo de escolher, nos abandonaram e salvaram a Lazio. Quando é que poderiam se colocar contra Roma? Éramos pequenos. Todo verão havia um problema... A mim interessava o futebol e só o futebol; outros se preocupavam com questões políticas."

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Como o escândalo veio à tona?

"Por causa das mais-valias."

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O sistema com que vários clubes "ajeitavam" os balanços trocando jogadores por valores exorbitantes, sem movimentar dinheiro de verdade?

"Não foram 'vários' clubes. Foram muitos. Se nós erramos, outros erraram mais do que nós. Clubes grandes. Valores enormes. Fomos o bode expiatório. O timinho a ser punido duramente para dar uma lição a todos."

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É por isso que você diz que o Chievo foi assassinado?

"Sim. Independentemente do que se pense dessas malditas mais-valias, não há crime. Não existem parâmetros para julgar se um jogador vale um, dez ou cem. Tanto que, no processo, fui absolvido nesse ponto."

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Mas estamos falando de mais-valias fictícias.

"Tecnicamente, não existe valor fictício. Pode existir uma venda não declarada ou uma nota fiscal falsa, mas um valor fictício, não. É o que dizem as sentenças. A própria Juve teve de fazer um acordo porque havia um problema de informações falsas prestadas à Consob, se entendi bem. Quanto às mais-valias, poderia ter sido absolvida."

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E vocês?

"Nós fomos condenados sobretudo pelo linchamento público. Acompanhei todo o processo em Forlì. Por respeito ao tribunal. Foi duro ser difamado por horas. Durante seis anos, de 2019 a 2025."

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Você contou que tentou tirar a própria vida.

"Quase consegui. Me salvaram. Quando você rompe essa barreira, não tem mais medo de nada. Se não consegue, agarra-se a alguma coisa. Um dia após o outro. Aos poucos."

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E o que você faz agora?

"Não é que eu possa fazer muita coisa. Confiscaram tudo o que podiam confiscar. Não tenho nem conta bancária. Tento ser útil aos outros. Fazer o que sei fazer. Sou instrutor auxiliar de esgrima. Dou aulas."