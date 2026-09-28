Bastian Schweinsteiger é muito crítico à Alemanha. O campeão mundial de 2014 acredita que a atual geração de jogadores da seleção não chega aos pés das equipes alemãs vitoriosas do passado.

A Alemanha começou a fase de grupos da Liga das Nações com um empate por 1 a 1 contra a Holanda, que arrancou um ponto nos acréscimos. Na sequência, veio uma vergonhosa derrota por 1 a 0 para a Grécia. As críticas ao técnico da seleção, Jürgen Klopp, já começam a aumentar.

"Não somos mais uma equipe de ponta. Viramos medianos. Não temos mais jogadores que possam fazer a diferença. Até a Grécia tem Karetsas, Tzolis e Pavlidis, jogadores que realmente fazem a diferença. Espero que Klopp monte um time que jogue futebol no estilo de Klopp", afirmou um assustado Schweinsteiger em sua análise na ARD.

Klopp convocou ao todo 44 jogadores para os quatro jogos da Liga das Nações. Segundo Schweinsteiger, essa forma de trabalhar não precisa ser ruim e é justamente bom dar uma chance a novos jogadores da seleção. "Klopp precisa observar todo jogador que estiver apto a ser convocado."

O crítico Schweinsteiger abre uma exceção para Joshua Kimmich. "Se tivermos de sair jogando desde trás, ele é o único que pode dar passes criativos. Se ele não estiver, fica difícil."

A Alemanha terá uma nova chance na Liga das Nações em 1º de outubro, contra a Sérvia. Três dias depois, em 4 de outubro, será a vez do jogo fora de casa contra a Grécia. A fase de grupos será encerrada em 16 de novembro com uma partida em casa contra a Holanda, em Berlim.