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Caminho de fogo para o Al Ahli na Elite Asiática: começo diante do Al Ain e desfecho no Catar

Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli
Al Hilal
Al-Ittihad
Arábia Saudita

Trajetória do Al-Ahli saudita na fase de liga da Champions League da Ásia Elite 2026-2027

O clube Al-Ahli, da Arábia Saudita, se prepara para uma jornada árdua na fase de liga da Champions League da Ásia de Elite 2026-2027, depois que o sorteio realizado na capital malaia, Kuala Lumpur, o colocou em confrontos diretos com os grandes do Golfo e da Ásia Central.

O campeão asiático inicia sua caminhada com um duelo de peso em casa diante do Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, em uma partida que carrega um forte sabor de revanche e grande apelo popular, antes de embarcar para dois compromissos consecutivos fora de casa contra o Al-Sadd, do Catar, em Doha, e depois o Navbahor, do Uzbequistão, em uma das viagens mais difíceis da Ásia.

O Al-Ahli retorna em seguida à sua base para disputar dois confrontos consecutivos em seu estádio, quando recebe o Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, em um aguardado dérbi do Golfo, e depois o Al-Gharafa, do Catar, em uma oportunidade de ouro para somar seis pontos que reforcem suas chances de classificação.

Nas etapas decisivas, o Al-Ahli visita o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, antes de receber o Pakhtakor, do Uzbequistão, em Jidá, e encerra sua trajetória na fase de liga com uma nova viagem ao Catar para enfrentar o Al-Shamal, do Catar, em um encerramento que pode ser decisivo para o passaporte rumo às fases eliminatórias.

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