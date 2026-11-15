Câmera flagra aviso de Mazraoui a Oufkir, que tem dado o que falar: "Não muito..."

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Noussair Mazraoui deu um conselho a Ayoub Oufkir após a partida entre Marrocos e Níger (vitória por 5 a 1). Ele fez isso diante da câmera do canal oficial da federação no TikTok.

Por muito tempo, parecia que Oufkir jogaria pela seleção da Holanda. O atacante do AZ disputou quatro partidas pela seleção holandesa sub-21 e já havia dado sua palavra a Michael Reiziger.

Na quarta-feira passada, porém, Oufkir comunicou à federação holandesa de futebol sua decisão definitiva de representar Marrocos. Foi um duro golpe para a entidade, que havia investido bastante no atacante.

"A perda é grande", lamentou o técnico da seleção à ESPN. "Ele não é apenas um bom jogador, mas também uma pessoa agradável de se ter no grupo." O treinador, portanto, não esperava essa decisão.

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"Para mim, foi muito surpreendente", lamentou Reiziger. "Tivemos várias conversas nas quais ele deu sua palavra e disse que estava comprometido com a seleção holandesa sub-21 e, mais tarde, talvez com a seleção principal da Holanda."

Oufkir entrou em campo na noite de sexta-feira, no duelo contra o Níger pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações. Ele marcou um gol logo em seguida, fechando o placar em 5 a 1.

Depois da partida, ele foi filmado pelo canal da federação nas redes sociais. Aproximou-se da câmera para dizer algo, mas foi imediatamente interrompido por Noussair Mazraoui, que falou com ele em holandês.

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"Não dê muita atenção às câmeras", parece sussurrar para ele o defensor do Manchester United.