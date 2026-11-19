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Paul Mendy flerta com a Inter.

Apontado como possível reforço da Inter no mercado, o atacante senegalês do Cagliari declarou em entrevista ao Il Corriere dello Sport: "Os atacantes mais fortes que vi? Lautaro é fenomenal, Malen é muito bom e ainda tem Thuram. Acho que a Inter é o time mais forte. Quando a enfrentamos, fizemos um bom jogo, mas foi muito difícil contê-la. Também gosto da Roma. Perdemos no Olímpico, mas merecíamos mais".

No fim de outubro, o jogador nascido em 2007 renovou seu contrato com o Cagliari até junho de 2032. Até agora, marcou 4 gols em 22 jogos pelo time principal, depois de fazer 16 gols em 32 partidas pelo Primavera do Cagliari.

Na segunda-feira passada, Mendy marcou seu primeiro gol pela seleção na partida das eliminatórias da Copa Africana de Nações contra o Sudão: "No jogo de ida, em Dakar, toda a minha família estava na arquibancada. Na volta, marquei meu primeiro gol pela seleção, e minha mãe chorou de alegria".

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"Gosto da língua italiana e procurei aprendê-la assim que cheguei aqui. Eu jogava na rua, em Dakar, capital do Senegal. Um treinador, Makati, me notou e me levou para sua academia. Lá, dois olheiros me notaram: Miriam Peruzzi e Sergio Borgo, que me levaram ao Asc Bambey. Devo tudo a eles. Então, um belo dia, me transferiram para Roma, enquanto eu esperava encontrar um time na Itália".

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"Depois de algumas semanas, me disseram que o Cagliari me daria uma chance. A partir daquele momento, comecei a acompanhar o Cagliari pela televisão e virei torcedor do clube. Lembro do Cagliari-Milan, que terminou em 3 a 3. Os dois gols de Zappa ficaram na minha memória. Fui aprovado no teste e fiquei muito feliz. Roberto Muzzi fez de tudo para me ter no time. Também agradeço a Francesco Pisano, meu primeiro treinador no Primavera, a Pisacane e ao presidente Giulini".

"Minha primeira convocação para o time principal? Eu caminhava pelo corredor do centro de treinamento quando encontrei Pisacane, que me disse: 'Amanhã vou te convocar para o jogo contra o Napoli'. Foi uma felicidade enorme. Soube um dia antes de Cagliari-Atalanta que estrearia como titular. Quando o treinador me contou, fiquei sem reação. Passei horas pensando no que precisava fazer, no que deveria prestar atenção e em como me movimentar em campo. Não tenho palavras para descrever minha felicidade depois daqueles dois gols, em uma vitória decisiva para escapar do rebaixamento".

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"Acho que evoluí muito neste ano. De qual companheiro fiquei mais próximo? De Trepy. No Primavera, jogávamos juntos no ataque e marcávamos muitos gols. Tenho uma boa sintonia com ele em campo e fora dele. É um grande jogador, uma grande pessoa, um irmão para mim".