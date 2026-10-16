Em um episódio inusitado que coloca um dos astros do Real Madrid diante da Justiça espanhola, o Tribunal Penal de Madri marcou para o dia 21 de dezembro o início do julgamento do zagueiro francês Ferland Mendy, acusado de ter causado um ataque sangrento de seus cães contra um menor de 17 anos.

O Ministério Público pede a aplicação de uma multa de 1.200 euros ao defensor merengue, além de uma indenização de 5.700 euros às vítimas.

De acordo com um despacho processual emitido em 1º de outubro, segundo o jornal espanhol "Sport", a sessão do julgamento será realizada no edifício do tribunal localizado na rua Julián Camarillo, em Madri, com a convocação de todas as partes envolvidas, ou seja, Mendy, as testemunhas, os peritos e as vítimas, sendo que o jogador prestará depoimento com o auxílio de um intérprete de francês.

A história de quatro cães fugitivos e um final trágico

Os detalhes do episódio chocante remontam à tarde do dia 4 de janeiro de 2023, quando quatro cães de Mendy fugiram de sua casa em Alcobendas, depois que ele se descuidou e não fechou o portão corretamente.

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Logo após chegarem a uma área residencial, um dos cães se aproximou de uma mulher que passeava com seu cachorro e atacou o animal com brutalidade, causando-lhe ferimentos graves que acabaram exigindo a eutanásia por parte dos veterinários.

A tragédia não parou aí: quando um jovem de 17 anos, que também passeava com seu cachorro, viu o que estava acontecendo, correu para ajudar a mulher e acabou se tornando a vítima seguinte.

O jovem sofreu uma forte mordida do cão na perna esquerda, que resultou em quatro cicatrizes, algumas com até dois centímetros de diâmetro, e passou por uma cirurgia, levando 30 dias para se recuperar.

Seu cachorro também não escapou do ataque: sofreu mordidas no pescoço e no peito, além da perda de um dente, o que exigiu uma intervenção cirúrgica de urgência.

Negligência grave e cães sem vacinação

O Ministério Público acusou Mendy explicitamente de negligência, afirmando que ele "deixou de empregar o cuidado devido e não adotou as precauções esperadas de uma pessoa diligente no cuidado de animais de grande porte, ao não se certificar de que o portão havia sido bem fechado após a entrada do veículo".

A acusação acrescentou que essa negligência "provocou a fuga dos cães do canil e sua permanência soltos na rua por um período indeterminado, criando uma situação de perigo para as pessoas e para outros animais".

As investigações revelaram outra surpresa: os quatro cães do jogador "não estavam equipados com microchips de identificação, não contavam com o seguro de responsabilidade civil obrigatório e não havia recebido a vacina contra a raiva".

O juiz de Alcobendas que levou Mendy a julgamento convocou para depor o jovem ferido, seu pai, dono do cão ferido, e a dona do cão que foi submetido à eutanásia, além dos policiais de Alcobendas que atenderam a ocorrência.



